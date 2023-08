Kylian Mbappé rechaza la última oferta de renovación del PSG

Mbappé se encuentra en una situación delicada. EFE

Sigue creciendo las tensiones entre el PSG y el futbolista Kylian Mbappé. El delantero francés, que hace semanas confirmó que no tiene intención de prolongar su relación contractual con el club francés, rechazó una nueva oferta de renovación y su futuro sigue en el aire.

El PSG ofertó al joven de 24 años una renovación donde se incluía una cláusula de recisión de 219 millones de dólares para el 2024, sin embargo esto podría ser una especie de trampa, ya que en Francia no se permiten incluir en los contratos de los futbolistas este tipo de cláusulas.

Si en todo caso, Mbappé hubiera aceptado esta última oferta, no tendría validez jurídica. En otras palabras si algún club que quisiera al delantero la próxima temporada, no hubiera podido pagar dicha cláusula de recisión al estar prohibida en el país francés.

Mbappé se encuentra en una situación delicada actualmente. Con vistas a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos del próximo año, el francés podría ver frustrado el sueño de participar en ambos torneos.

De acuerdo con el periodista Bruno Andrade del medio brasileño UOL Esporte, si Mbappé no renueva no verá minutos en toda la temporada y tendría que ver los juegos desde las gradas. De darse esto, el francés no llegaría con rodaje a ambos torneos.

Actualmente, Mbappé se encuentra entrenando de manera separada del grupo junto con los otros descartes (Leandro Paredes, Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum y Édouard Michut) a la espera de resolver este problema con el club parisino.