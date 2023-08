Luis Rubiales se mantiene en el ojo del huracán

La futbolista Jennifer Hermoso no defendió las acciones de Rubiales mediante el sindicato de Fifpro y su agencia de representación TMJ

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales EFE

Las celebraciones de la selección española tras ganar la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Australia han dejado mucho de qué hablar, precisamente por el beso del presidente de la Real Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, a la futbolista Jennifer Hermoso.

Rubiales ha recibido una infinidad de críticas provenientes de diferentes campos. Técnicos, personas con ocupaciones políticas e incluso activistas se han manifestado sobre este importante tema que sacude al mundo deportivo en estos momentos. Han calificado la acción de Rubiales como un acto “machista y sexista”.

Hasta el momento se ha podido saber que Rubiales no tiene entre sus planes dimitir como presidente del RFEF, sin embargo, mañana tendrá lugar una asamblea extraordinaria en la federación española para abordar el tema.

Aunque la dimisión de Rubiales sea muy poco probable, hay otras alternativas para sancionar o incluso inhabilitar al presidente del RFEF.

La jugadora de la selección española de fútbol Ivana Andrés (c), acompañada por su entrenador Jorge Vilda (i) y por el presidente de RFEF Luis Rubiales (d). EFE

Una de ellas sería abrir un expediente disciplinario por parte del Consejo Superior de Deporte (CSD) y posteriormente elevarlo al Tribunal Administrativo del Deporte. El presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe), Miguel Galán, ya presentó una denuncia ante el CSD y si se prosigue con el caso, Rubiales podría ser suspendido temporalmente hasta que acabe el proceso.

La segunda opción para lograr el cese de Rubiales es que se considere una moción de censura por parte de los directivos de la RFEF. Los integrantes de esta última podrían considerar que la acción de Rubiales vulnera el código de conducta.

El exárbitro Xavier Estrada ya solicitó abrir un expediente a Rubiales y presentar una denuncia por un “beso forzado” a Hermoso. El propio Estrada ya calificó esta acción de “inadmisible y bochornosa”.

La tercera opción recae en la responsabilidad de la propia futbolista Hermoso. La jugadora podría denunciar a Rubiales alegando que el beso no fue consensuado y se podría abrir un proceso legal en contra del presidente del RFEF.

Del otro lado de la moneda, la futbolista Hermoso, a través del sindicato Futpro (Asociación de Futbolistas profesionales) y su agencia de representación TMJ emitieron ayer un comunicado en donde no defienden las acciones de Rubiales.

“Mi sindicato Futpro, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores en este asunto”.

“Desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares”.

“Es esencial que nuestra selección esté representada por figuras que proyecten sus valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy. Rechazamos cualquier actitud o conducta que vulnere los derechos de las futbolistas”, dice el comunicado.

Las cosas van de mal, en peor

Estas posibles opciones para cesar a Rubiales solo son la 'punta del iceberg' sobre todo lo que acontece. Un día después de la coronación de España, el propio Rubiales hizo un video que publicó la RFEF en donde expresaba que había cometido un error y que su relación, tanto con Hermoso como con las demás futbolistas, es “magnífica”.

“Me he equivocado. Tenemos una magnífica relación entre ambos y con las demás jugadoras. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo”, dijo Rubiales en el video.

A su vez, la propia RFEF sacó un comunicado en donde la futbolista Hermoso le restaba importancia al asunto. “El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”. “No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”.

Sin embargo, de acuerdo con Natalia Torrente quien es periodista del diario deportivo Relevo, estas declaraciones de Hermoso son totalmente falsas y un invento por parte del RFEF para tratar de enfriar las aguas en el entorno.

“Fueron escritas (el comunicado de Hermoso) por el departamento de comunicación de la federación”, aseguró la periodista Torrente. Esta declaración tiene mucho sentido ya que en un video que salió a la luz durante las celebraciones en el vestuario de las jugadoras, se puede apreciar a Hermoso decir que no le gustó el beso de Rubiales en la ceremonia de premiación.

“Eh, no me ha gustado. ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!”, dijo Hermoso en una declaración no oficial.

Rubiales rogó por su puesto

Continuando con la investigación de Relevo, el sitio aseguró que el propio Rubiales le rogó a la futbolista que salieran juntos en un video donde él pedía disculpas y explicaran lo que sucedió.

“Le reconoció que su puesto estaba en juego y que necesitaba su respaldo. Pero la futbolista se negó. 'Mi puesto está en juego, hazlo, aunque sea por mis hijas. Necesito que salgas conmigo'”, mencionó la periodista Torrente.

La futbolista se negó a realizar este video e incluso el técnico de la selección femenina de España, Jorge Vilda, se acercó a la familia de Hermoso para convencer a la futbolista de 33 años de salir en dicho video, pero tampoco tuvo éxito.

Palabras de los altos rangos

El jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, también se manifestó sobre este delicado tema y expresó que las disculpas de Rubiales “no fueron suficientes”.

“Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos”, dijo Sánchez en una conferencia de prensa tras una reunión con el rey Felipe VI.

Por otra parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, opinó en su cuenta de Twitter que Rubiales debe renunciar.

“Esto es un jefe presionando a una trabajadora (solicitud de Rubiales a Hermoso en hacer juntos el video) para que encubra el abuso que ha sufrido. Es gravísimo y denigra al deporte español. Rubiales debe dimitir de inmediato”, escribió Díaz.

Vale la pena recordar que el gobierno no puede personalmente despedir a Rubiales ya que no controla a la RFEF y solo los integrantes de la federación pueden tomar cartas en el asunto.

Hermoso tuvo dos etapas en el FC Barcelona (2013-2017 y 2019-2022). Dicho esto, el club blaugrana, según El Periódico de Cataluña, espera que Rubiales dé explicaciones esta mañana durante la asamblea extraordinaria.

“El FC Barcelona espera y desea que (Rubiales) dé las explicaciones oportunas mañana. El club considera que son actuaciones impropias de su cargo”, recogió el sitio informativo.

De manera oficial, el club español no se ha pronunciado sobre este tema, sin embargo, todo puede llegar a cambiar tras la reunión que tendrá lugar mañana en las instalaciones de la federación española.

El futuro de Rubiales corre serio peligro luego de sus acciones durante las celebraciones del Mundial en Australia. Quedará por saber, tras la asamblea extraordinaria de mañana, lo que le deparará al actual presidente de la RFEF.