Lineth Cedeño ofrece disculpas por su falta disciplinaria

Lineth Cedeño, futbolista de la Selección Femenina de Panamá, que este 4 de septiembre fue separada del plantel del Sporting San Miguelito, emitió un comunicado en sus redes sociales ofreciendo perdón por sus actos que le llevaron a ser sancionada por el club del distrito.

Cedeño, quien llegó al equipo académico el torneo anterior, mencionó en su mensaje estar consiente del error que cometió y pidió perdón a todo el plantel del equipo, incluyendo a sus entrenadores.

"Quiero pedir disculpas por mi error. Me equivoqué y debo aceptar las consecuencias porque hoy, después de lo ocurrido, me doy cuenta de que cometí un error que a esta altura de mi carrera no puedo cometer", expresó.

"Le pido disculpas, siempre y principalmente, a mis compañeras de equipo y selección, quienes trabajan de manera muy profesional para levantar el nombre del fútbol femenino panameño a nivel local y mundial", señaló Cedeño en su comunicado.

Agregó, "también le pido especiales disculpas al club Sporting San Miguelito, director técnico y cuerpo técnico; dirigentes, fanáticos y todos los de la institución".

Para finalizar resaltó el importante alza que está teniendo el fútbol femenino en Panamá y no se debe "frenar ese crecimiento". "He aprendido que debo mejorar y ese es mi mayor compromiso en este momento con el fútbol nacional", sentenció la futbolista de 22 años.

Actualmente, el Sporting se encuentra disputando la Copa Interclubes de la Uncaf Femenino 2023 y este 5 de septiembre se estará enfrentando a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica a las 7:00 p.m. hora local en el estadio Los Andes.