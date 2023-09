Matías Pellegrini: ‘Lo único que queremos es ganar el partido, esté o no Lionel Messi’

La Major League Soccer (MLS) está en un crecimiento exponencial. La liga estadounidense se ha encargado de robarse los reflectores los últimos meses con sus diversos movimientos en el mercado de fichajes y también por sus interesantes torneos.

Primero fue la Leagues Cup que tuvo mucha atención por casi un mes y por último la US Open Cup que finalizó hace un par de días. Cabe recordar que en ambas finales hubo presencia panameña, primero con Aníbal Godoy y seguidamente Adalberto Carrasquilla quien se quedó con el campeonato más longevo de Estados Unidos.

Uno de los equipos más importantes de la MLS, el New York City FC, continúa peleando por un puesto de cara a los play-off del torneo. El club neoyorquino ya sabe lo que es ser campeón ya que se coronaron con la MLS Cup en el 2021 y este año buscan nuevamente tomar el trono y conseguir su segundo trofeo oficial en la historia.

El futbolista argentino, Matías Pellegrini en entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá hizo un repaso de su trayectoria como jugador y habló sobre la situación que vive actualmente el New York City que sigue peleando por un puesto en la siguiente ronda del torneo.

Matías Pellegrini durante un partido de la Leagues Cup. Tommie Battle III

"Me siento muy contento, hace un año que estoy aquí en New York es muy hermosa la verdad. Sigo adaptándome un poco y el equipo es impresionante", reveló. Pellegrini no es el único argentino en la plantilla, también se encuentran otros como Maximiliano Moralez, Braian Cufré y Julián Fernández. Dicho esto, Pellegrini afirmó que se encuentra muy a gusto con los compañeros y comparte mucho con sus compatriotas del vestuario.

"Es muy armonioso el ambiente entre todos. Hay argentinos, colombianos, brasileños, un poco de todo. Existe una gran relación entre todos que es lo más importante. Tratamos todos siempre de comunicarnos de alguna manera y eso se traduce dentro de la cancha".

"Tenemos un grupito con los argentinos que estamos todos los días juntos, nos juntamos después del entrenamiento, nos tomamos un mate, hacemos también un asado. Vivimos todos cerca así que hay una buena relación", expresó el mediocampista argentino.

Un duelo que podría definir el cupo a 'play-off'

Pellegrini y el New York City tendrán una difícil tarea el día de mañana 30 de septiembre al enfrentarse al Inter Miami de Lionel Messi. El actual campeón del mundo aún es duda para este encuentro por lo que aún no es seguro que se dé este enfrentamiento de argentinos.

A pesar de que Messi es el ídolo de Pellegrini, este afirmó que "esté o no esté Messi" para el partido, irán a jugar para conseguir la victoria. "Son muchas cosas que se juntan. El Inter Miami fue mi anterior club, hay mucha gente que conozco, pero hoy estoy acá y necesitamos clasificar. Solo queremos ganar el partido, conseguir los tres puntos es lo más importante y estamos enfocados en ello", señaló el futbolista de la 'Gran Manzana'.

Estadísticas de la presente temporada de Matías Pellegrini. Sofascore

Es importante decir que tanto el New York City y el Inter Miami se encuentran en una lucha pareja por clasificar a los play-off. Actualmente el New York se mantiene en el noveno puesto con 37 puntos en 31 partidos, mientras que el club de Florida está en el escalón 14 con 32 puntos en 29 partidos.

Sus inicios en Estudiantes

Pellegrini empezó su camino profesional con el Estudiantes de La Plata, durante su estancia en dos ciclos logró jugar más de una treintena de partidos, entre ellos varios encuentros de la Copa Libertadores, teniendo la oportunidad de jugar contra el Gremio de Brasil.

"Inicié en un pueblo llamado Magdalena en Argentina. Desde los cinco años juego al fútbol y a los 12 años fui para Estudiantes". Apenas a los 18 años, Pellegrini debutó contra el club argentino Central Córdoba en la Copa Argentina.

"Todo se dio muy rápido, apenas después de un mes de pretemporada me tocó debutar y de ahí arranque. Seguí jugando un año más y luego me vendieron al Inter Miami. Mis inicios son muy buenos tengo un bonito recuerdo y afortunadamente todo salió bien", enfatizó Pellegrini.

El mediocampista argentino, que también se puede desempeñar como extremo, dio detalles también lo que fue jugar la Copa Libertadores a tan corta edad. "Mi tercer o cuarto partido fue contra Gremio en los octavos de final del torneo. Fue una experiencia increíble, yo era muy chico todavía. Habían unas 80 mil personas, el estadio estaba casi a reventar y fue una cosa de locos".

Tras una primera etapa en Estudiantes, Pellegrini firmó un acuerdo con el Inter Miami, sin embargo estuvo cedido seis meses con el club argentino para luego recalar en el club de la MLS.

"Mi agente me comentó del interés del Inter. Esto ocurrió cuando el club aún no había sido oficializado por la liga. Me reuní con ellos y arreglamos todo".

El fútbol argentino versus el estadounidense

Pellegrini podrá decir que vivió las dos caras de la moneda. Jugó partidos importantes en Argentina, como también juega cada semana en Estados Unidos. El argentino confirmó que el fútbol que se practica en Estados Unidos es un poco más físico, mientras que en Argentina se apuesta más por los balones largos detrás de los defensores.

"Es muy diferente. En Argentina se corre demasiado sin pelota y juegan más al pelotazo. Acá (Estados Unidos) son más físicos, los clubes son mucho de transición (defensiva a ofensiva o viceversa). Me parece que acá si no estás bien físicamente te costará mucho".

Como se había mencionado anteriormente, Pellegrini tuvo dos ciclos con Estudiantes. Su segunda etapa llegó en el 2021 hasta el 2022. Tras esto, surgió el interés del New York City para hacerse con sus servicios.

"Cuando se acabó el préstamo no sabía donde iba a ir. Por suerte pude venir a New York, me encontré con un equipo que venía de ser campeón en la MLS. Antes de llegar Maxi (Moralez) me escribió y hubo mucha disposición de la gente para ayudarme. En diciembre del 2022 había que negociar nuevamente y por suerte se dio una extensión para este año", aseguró Pellegrini.

Para finalizar, el argentino habló sobre la actual campaña que están realizando en la MLS y sus deseos de clasificar a los play-off.

"En los últimos partidos hemos dado un paso adelante. Durante el año veníamos haciendo las cosas bien, pero no conseguíamos los resultados que era lo que nos faltaba. Nos quedan tres partidos y debemos seguir así para conseguir las victorias", afirmó el jugador de 23 años.

Este sábado 30 de septiembre el New York City FC visitará al Inter Miami en el DRV PNK Stadium. El partido está pactado para que inicie a las 6:30 p.m. hora local.