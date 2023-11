Gerard Piqué lanza dardo a la última UEFA Champions League del Real Madrid

Gerard Piqué, el exjugador del Barcelona y presidente de la Kings League EFE

Gerard Piqué siempre que puede intenta dar su opinión sobre temas de importancia, como por ejemplo la difícil situación que vive actualmente su exequipo –el FC Barcelona– luego de perder dos de sus últimos tres juegos, incluyendo el clásico frente al Real Madrid.

En entrevista con RAC 1, Piqué dio su opinión sobre el papel que está haciendo Xavi Hernández con el Barcelona y afirmó que no ve a alguien mejor capacitado que su excompañero y técnico para poder devolver al club blaugrana a su época dorada de años atrás.

“Hay que tener paciencia con el proyecto. Xavi conoce la casa y ha mamado el modelo de juego. No veo a nadie mejor que él para sacar esto adelante. Mientras haya soluciones hay que tener paciencia porque Xavi conoce la casa mejor que nadie, desde niño. Los nervios y las críticas cuando el Barça no juega bien un par de partidos son el pan nuestro de cada día en este club”, aseguró Piqué.

El exdefensor también aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo envenenado a su eterno rival. Para Piqué, el club blanco tiene un modelo de juego que siempre saca adelante los partidos, sin embargo es un equipo que “no transmite”.

“Es más de lo mismo, lo de siempre, con poco van sacando adelante los partidos y competirán por todo al final. Es un equipo que no transmite, pero que estará ahí y llegará al momento decisivo de la Champions. Ha ganado más que nadie en Europa, pero nuestra forma de ser y de pensar hace que cuando nosotros ganamos sea recordado para siempre”.

“En Europa recuerdan el Barça de Pep como el mejor equipo de la historia reciente. La última Champions del Madrid fue un milagro y nadie la recuerda, no fueron superiores en ninguna eliminatoria, y para ellos solo fue una más”, señaló el español.

También fue abordado sobre el 'caso Negreira' en que ha estado sumergido el Barcelona tiempo atrás. Piqué manifestó que no recibió ayuda de ningún colegiado y que eso era imposible ya que a su parecer, el nivel que mostró el Barcelona durante los años investigados era tan superior a sus rivales, que jamás fue necesario esa supuesta ayuda de los árbitros.

“Es acojonante que la gente diga que ganamos por los árbitros. Se está intentando tergiversar la historia para manchar nuestros logros. Fuimos tan superiores que no había árbitro que nos pudiera ayudar, porque ganábamos la mayoría de partidos por aplastamiento”.

“Estoy convencido de que el club se defenderá bien. ¿Madridismo sociológico? Estamos en un país en el que hay más gente del Madrid que del Barça y queremos molestar, pero no hay que entrar en estas guerras, nos tenemos que centrar en nosotros”, afirmó Piqué.

2022 fue un año muy atípico para el español. Sufrió la separación de su ya exesposa Shakira Mebarak, y sumado a eso se retiró del club de sus amores. Ante estas situaciones, el español aprovechó la oportunidad para explicar que intentó no darle importancia a lo que decían las personas externas a su círculo y que la parte mental fue un factor importante para salir adelante.

“Este último año, me ha dado igual todo. Es muy sano. Haces todo el rato lo que crees que es mejor para ti y tu gente. Sabes lo que dicen, es importante saberlo, pero te da igual lo que dicen. Tenía dos paparazzis al venir aquí y yo es como si no existieran, indiferencia total. Y es muy sano”.

“Mentalmente, es encontrar algo que te sientas cómodo. En 2022 me pasaron muchas cosas: separación, retirada... si le hubiera dado importancia me hubiese tirado del sexto o estaría encerrado. La única forma de superarlo es no darle importancia”, concluyó.