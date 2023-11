La Copa América 2024 tendrá hoy dos nuevos inquilinos

César Blackman (i.) y Aníbal Godoy (d.) durante un entrenamiento con la selección de Panamá. Fepafut

La Copa América 2024 empezará a tomar forma a partir de hoy 20 de noviembre cuando se conozcan a las dos primera selecciones de la Concacaf que se unirán a las ya 10 naciones de la Conmebol para el certamen del próximo año.

Panamá y Estados Unidos tienen bien encarriladas sus eliminatorias luego de que ambos equipos ganaran por un marcador de 3-0 a Costa Rica y Trinidad y Tobago respectivamente. Esta noche se estarán disputando el partido de vuelta de ambas eliminatorias.

En el caso de Panamá, la selección dirigida por Thomas Christiansen mantiene la esperanza de sumarse a su segunda Copa América en toda su historia. Participaron en la Copa América Centenario del 2016 y buscarán sellar su boleto esta noche ante la afición panameña.

Durante la conferencia de prensa, el estratega español confirmó que no hará muchos cambios de cara al partido de vuelta contra Costa Rica en el estadio Rommel Fernández. "Creo que haré pocos cambios. Lo que funciona no se toca, pero si habrán ciertas cosas por retocar".

"Será un partido distinto y difícil. Es por el orgullo de Costa Rica y querrán sacar su mejor selección y a eso nos tenemos que preparar. No podemos en ningún momento relajarnos. Hemos visto situaciones peores en donde el equipo rival termina remontando", señaló Christiansen previo al partido de esta noche.

El estratega también afirmó que todos los jugadores están disponibles para el encuentro frente a los 'ticos' y se entrenaron con toda normalidad. "Tuvimos a todos los jugadores disponibles", aseguró.

Por otra parte, la selección de Costa Rica tiene la difícil misión de remontar un 3-0 en condición de visita. Vale la pena recordar que la regla de gol de visitante esta siendo aplicable para estas eliminatorias por lo que si los 'ticos' desean acceder a la Copa América de manera directa y al Final Four de la Liga de Naciones, deberán anotarle a los panameños un mínimo de cuatro goles, solo si Panamá no anota en el encuentro.

Gustavo Alfaro, estratega de Costa Rica deberá pensarse en varias ocasiones el once titular que pondrá en el coloso de Juan Díaz. Señaló que el portero Kevin Chamorro estará de nuevo balo los tres palos y que quizás hayan cambios en el once titular. Se espera que Yeltsin Tejada repita en el once, Bryan Oveido juegue de inicio y se mantiene la duda de la formación con la que saldrá Alfaro.

Estados Unidos con pie y medio dentro

En la otra eliminatoria que se estará disputando hoy 20 de noviembre, Estados Unidos y Trinidad y Tobago se verán las caras en Puerto España, casa de los trinitenses. En el encuentro de ida, el equipo de las barras y las estrellas vencieron 3-0 a los caribeños gracias a los tantos de Ricardo Pepi, Antonee Robinson y Giovanni Reyna.

El futbolista Ricardo Pepi. USMNT

A pesar del abultado marcador, el propio Reyna, afirmó que no jugaron un buen partido contra Trinidad y Tobago. "No fue nuestro mejor partido, pero aun así fue un resultado decente", escribió en sus redes sociales. Ahora tendrán la oportunidad de cerrar con una mejor imagen la eliminatoria y tener el boleto a lo que será su quinta Copa América.

La mala noticia para los dirigidos por Gregg Berhalter, será la baja de Weston McKennie. El medicampista sufrió una tendinopatía en la rodilla izquierda por lo que no estará disponible. Luca de la Torre o Brenden Aaronson podrían suplir al futbolista de la Juventus de Italia.

El partido entre Panamá y Costa Rica está programado para hoy 20 de noviembre a las 9:00 p.m. (hora local panameña) en el estadio Rommel Fernández, mientras que el encuentro de Trinidad y Tobago contra Estados Unidos se disputará a las 7:00 p.m. (hora local panameña) en el Hasely Crawford Stadium.