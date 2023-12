Lionel Messi confirmó su ‘roce’ con Robert Lewandowski

Lionel Messi (i.) y Robert Lewandowski (d.) durante un partido de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Redes sociales

Hay heridas que tardan en sanar. Lionel Messi y Robert Lewandowski, dos de los mejores goleadores en los últimos cinco años, se enfrentaron hace exacramente un año durante la Copa del Mundo de la FIFA 2020, en Catar.

En la docuserie emitida por Star+ aparece en uno de sus capítulos la entrevista que le hizo el periodista Sebastián Pollo Vignolo a Messi en la que confirmó que no le gustó las palabras del polaco luego de que el argentino lo felicitó públicamente durante la gala del Balón de Oro 2021.

"Me molesté con las declaraciones que había hecho porque yo cuando gané el Balón de Oro dije lo que sentía de verdad. De la manera de que el habló si me molestó", expresó el actual campeón del mundo.

Sin embargo, a pesar de haber mostrado su molestia con el polaco enfatizó que luego del partido entre Polonia y Argentina, en la fase de grupos de la Copa Mundial, tuvieron la oportunidad de intercambiar palabras y arreglar el malentendido que hubo.

"Después del partido con Polonia nos cruzamos y hablando llegamos a la conclusión de que había sido todo un malentendido. En ese momento estaba molesto porque me parecía que no correspondía, estaba caliente. Pero luego lo hablamos en Catar después nuevamente nos encontramos en Barcelona (club) y quedó todo bien", aseguró Messi.

¿Qué fue lo que exactamente ocurrió?

En 2021 Messi ganó el Balón de Oro. Esa premiación provocó muchos comentarios luego de que en 2020 Lewandowsk despedazara las estadísticas goleadoras y sin embargo, se quedó sin obtener el galardón, ya que France Football, revista que entrega el premio, decidió no realizar la gala por el virus de la covid-19.

En su coronación Messi tuvo palabras consoladoras hacia el polaco en la gala de 2021. "Es un honor para mí pelear con Lewandowski, te mereces un Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo con que fuiste el ganador. Creo que France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa" dijo el argentino.

Tiempo después en una entrevista con el programa Moc Futbolu, de la cadena Kanale Sportowym de Polonia, Lewandowski encendió la polémica y sintió que Messi no había sido del todo honesto con él. "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías; Hubo tristeza, no tengo nada que esconder, quería ganar el premio", exclamó en su momento el polaco.