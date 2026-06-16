Adalberto Carrasquilla avanza en su recuperación y realiza trabajo físico

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla continúa dando pasos importantes en su recuperación de cara al debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este 17 de junio.

La Estrella de Panamá constató que Carrasquilla trabajó este martes 16 junio bajo la supervisión del fisioterapeuta uruguayo Federico Delbene durante la concentración de la selección nacional en Canadá, donde el equipo se prepara para su primer compromiso del torneo este 17 de junio en Toronto.

Carrasquilla sufrió una lesión el pasado 24 de mayo durante la final de la Liga MX que disputó con el club mexicano Pumas UNAM, situación que lo ha mantenido alejado de la actividad competitiva durante las últimas semanas.

Sin embargo, el volante mostró avances en su proceso de rehabilitación al incorporarse al césped durante el entrenamiento realizado el 14 de junio. Como parte de la sesión, efectuó carrera continua y ejercicios con cambios de ritmo, actividades que forman parte de la fase final de su recuperación.

La selección de Panamá mantiene su campamento en un complejo deportivo ubicado en la localidad de Alliston, dentro del municipio de New Tecumseth.

El sitio fue escogido por ofrecer condiciones adecuadas para la preparación del equipo, alejado del movimiento constante de Toronto.

Desde esa sede, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional desarrolla sus entrenamientos antes de afrontar sus compromisos mundialistas. Toronto será escenario de dos de los partidos de Panamá durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La evolución de Carrasquilla es seguida de cerca por el cuerpo técnico y médico de la selección, que espera contar con una de sus principales figuras en condiciones para el inicio de la competición.