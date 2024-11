Ancelotti asegura que no habla con Mbappé sobre su ausencia con Francia

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, comentó que ni ha hablado ni piensa hablar con el galo Kylian Mbappé sobre su ausencia en la selección francesa por segunda ventana internacional consecutiva, a la vez que aseguró que seguirá jugando “de delantero” y no en la banda izquierda ya que no quiere quitar a Vinícius, quien “marca la diferencia” en su posición.

“No he hablado con él de este tema ni voy a hablarlo. No tengo el derecho de juzgar las decisiones del seleccionador francés, la ha tomado y tenemos que respetarla. Mbappé está bien motivado, hundido como todos, pero motivado para sacar adelante este momento”, dijo en rueda de prensa.

“Él está entrenando bien. Está viviendo un momento difícil, como cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que pensar que es una oportunidad; hay que ser listo para sacarlo adelante más rápido, con más concentración y actitud. Así se toman los problemas que llegan y el problema que él está teniendo es el mismo que todos nosotros y es que no somos capaces de sacar nuestra mejor versión”, comentó sobre un Mbappé que suma ocho goles en 15 partidos.

“Yo estoy convencido de que va a sacar adelante el momento difícil que está viviendo; hablo de Mbappé, pero igual para Vinícius, Rodrygo, Bellingham, de mi... A mi no me cuesta nada decir que es un momento difícil, es normal que pase en el fútbol, en un deporte donde está contemplada la derrota. No estamos acostumbrados porque todo ha salido perfecto desde hace mucho tiempo, lo aceptamos y no podemos bajar los brazos; los brazos tienen que estar más altos que nunca. Es un grupo fuerte, sano, motivado, en el mejor club del mundo. Es el mejor sitio para vivir y sacar adelante momentos difíciles. Aquí estamos todos en el mismo barco. Y estamos unidos más que nunca”, añadió.

Además, aseguró que no modificará la posición de Vinícius para colocar a Mbappé en banda izquierda en lugar de partir como delantero centro.

“No he querido cambiar la posición del jugador que marca la diferencia. Mbappé tiene las características para jugar de delantero. Yo no quiero cambiar esto”, señaló.

Por otro lado, comentó que Fede Valverde, quien fue sustituido al descanso contra el Milan y arrastraba problemas de espalda, está al 100%.

“Está muy bien. Listo para jugar mañana. Ha entrenado bien estos días. Yo no he dicho que haya tenido problemas de espalda, ni el club tampoco. Lo había tenido, pero ya está recuperado, está muy bien y contamos con él”, dijo.

Un Ancelotti que ponderó a Endrick y Arda Güler a pesar de contar con pocos minutos.

“Endrick está listo para jugar. Lo está haciendo muy bien y demostrando calidad en los entrenamientos, como Arda, que son jóvenes que están apretando. Y la idea colectiva es sacar este momento adelante lo más rápido posible. Se puede sacar con Endrick, con Arda... pero el objetivo es sacar este momento adelante y no dar más minutos a estos jugadores”, declaró.

Por último, se negó a hablar de posibles fichajes.

“Ahora no es el momento de los fichajes, porque significa que no evaluamos bien el problema que tenemos. Ahora no podemos fichar, es un tema que hablaremos en los próximos meses”, concluyó.