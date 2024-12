“Lo bueno es que noviembre se ha terminado y estamos en diciembre. El equipo ha dado mucho. Hemos tenido intensidad en la medular, dominio, hemos creado oportunidades. Podemos crear ocasiones, pero si no definimos... Hay que aprender. Somos el equipo más joven y hay que aprender”, señaló Flick.

Algo de razón tiene el entrenador. Puede que esta sea la temporada en la que el club haya decidido apostar más fuerte por la cantera. Casadó (21 años), Pau Cubarsí (17), Gerard Martín (22), Alejandro Baldé (21), Fermín López (21), Pablo Gavi Gavira (20), Lamine Yamal (17)...sin contar a Pedri (22) o Pablo Torre (21) que no son de La Masía.

“Siempre hay una razón por la que encajas goles. Para mí tiene que ver con estar en el momento adecuado, presionar debidamente... a veces parece fácil pero no lo es tanto. Si somos un bloque, se protege la espalda del compañero. Fallamos en la presión, no cerramos espacios como bloque, no atacamos en los espacios”, expuso Flick.

De hecho, los españoles son el segundo equipo que más goles ha concedido dentro del top-5 de LaLiga con 16 goles en contra, siendo superado tan solo por el Villarreal con 23 tantos.