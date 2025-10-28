¡Con la mira en el oro! Futsal de Panamá enfrentará a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos 2025

La <b>selección de futsal de Panamá</b> se perfila con determinación en la lucha por la medalla de oro de los <b><a href="/tag/-/meta/juegos-centroamericanos-2025">Juegos Centroamericanos 2025</a></b>, luego de protagonizar un vibrante empate a 3 ante el anfitrión, <b>Guatemala, en el Domo Polideportivo. </b>Con este resultado, el equipo panameño se prepara para enfrentarse a Nicaragua, un rival que viene de un agónico empate 5-5 con El Salvador y que no será un obstáculo sencillo en su camino a la medalla.<b>El duelo de Panamá contra Guatemala fue un verdadero choque de titanes</b>, especialmente al competir con el equipo sede. Aunque los locales se adelantaron temprano gracias a un error rival capitalizado por Roberto Alvarado y se fueron al descanso con ventaja de 2-1<b> (con un tanto de Abner Ortiz por Panamá y otro de Fernando Campaignac por los chapines),</b> la selección panameña demostró una inquebrantable ofensiva en la segunda parte del encuentro.A pesar de que los guatemaltecos ampliaron la diferencia, un potente disparo de Ian Castillo volvió a acercar al cuadro canalero. En los minutos finales, <b>Panamá se jugó el todo por el todo implementando su audaz táctica del 5-0</b> (portero ofensivo) dentro de la cancha, y la arriesgada apuesta rindió frutos: <b>Alphonso McKenzie</b> anotó el gol del empate que silenció al Domo. Guatemala no supo responder a esa estrategia y con ello se les escapó una victoria que les hubiera dado más tranquilidad en su lucha por la presea dorada.Ahora, <b>Panamá tiene en sus manos la oportunidad de afianzar su posición en la clasificación cuando se mida ante Nicaragua.</b> Todo apunta a que el cierre de la competencia será tan intenso, donde el corazón y el orgullo panameño definieron cada minuto. <b>¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en el futsal de los Juegos Centroamericanos</b>Este martes 28 continúa la jornada en el Domo Polideportivo, sede la disciplina en estos Juegos Centroamericanos. Primero, Panamá se medirá ante Nicaragua, desde las 2:00pm. En el siguiente partido, Costa Rica y El Salvador a las 4:30 p.m.<b>Tabla de posiciones - Futsal Centroamericanos </b>Así se mantiene la tabla de posiciones del futsal de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025:- Panamá | 7 puntos- Guatemala | 4 puntos- Costa Rica | 3 puntos- El Salvador | 1 puntos - Nicaragua | 1 punto