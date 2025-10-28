¡Con la mira en el oro! Futsal de Panamá enfrentará a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos 2025

La selección de futsal de Panamá se perfila con determinación en la lucha por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos 2025, luego de protagonizar un vibrante empate a 3 ante el anfitrión, Guatemala, en el Domo Polideportivo. Con este resultado, el equipo panameño se prepara para enfrentarse a Nicaragua, un rival que viene de un agónico empate 5-5 con El Salvador y que no será un obstáculo sencillo en su camino a la medalla.

El duelo de Panamá contra Guatemala fue un verdadero choque de titanes, especialmente al competir con el equipo sede. Aunque los locales se adelantaron temprano gracias a un error rival capitalizado por Roberto Alvarado y se fueron al descanso con ventaja de 2-1 (con un tanto de Abner Ortiz por Panamá y otro de Fernando Campaignac por los chapines), la selección panameña demostró una inquebrantable ofensiva en la segunda parte del encuentro.

A pesar de que los guatemaltecos ampliaron la diferencia, un potente disparo de Ian Castillo volvió a acercar al cuadro canalero. En los minutos finales, Panamá se jugó el todo por el todo implementando su audaz táctica del 5-0 (portero ofensivo) dentro de la cancha, y la arriesgada apuesta rindió frutos: Alphonso McKenzie anotó el gol del empate que silenció al Domo. Guatemala no supo responder a esa estrategia y con ello se les escapó una victoria que les hubiera dado más tranquilidad en su lucha por la presea dorada.

Ahora, Panamá tiene en sus manos la oportunidad de afianzar su posición en la clasificación cuando se mida ante Nicaragua. Todo apunta a que el cierre de la competencia será tan intenso, donde el corazón y el orgullo panameño definieron cada minuto.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en el futsal de los Juegos Centroamericanos

Este martes 28 continúa la jornada en el Domo Polideportivo, sede la disciplina en estos Juegos Centroamericanos.

Primero, Panamá se medirá ante Nicaragua, desde las 2:00pm. En el siguiente partido, Costa Rica y El Salvador a las 4:30 p.m.

Tabla de posiciones - Futsal Centroamericanos

Así se mantiene la tabla de posiciones del futsal de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025:

- Panamá | 7 puntos

- Guatemala | 4 puntos

- Costa Rica | 3 puntos

- El Salvador | 1 puntos

- Nicaragua | 1 punto