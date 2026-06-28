Conoce el millonario premio que recibirá Panamá tras su participación en el Mundial

El Mundial 2026 no solo entregará el trofeo más codiciado del fútbol. La FIFA también repartirá la mayor bolsa de premios en la historia de la Copa del Mundo, con millones de dólares para todas las selecciones participantes y un incentivo histórico para el equipo que levante el título el próximo 19 de julio.El organismo confirmó que el campeón del torneo recibirá $50 millones, $8 millones más que los obtenidos por Argentina tras conquistar el Mundial de Qatar 2022.En total, la FIFA distribuirá $665 millones en premios por rendimiento deportivo, a los que se suma un pago destinado a la preparación de las selecciones clasificadas.