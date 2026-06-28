Conoce el millonario premio que recibirá Panamá tras su participación en el Mundial

El Mundial 2026 no solo entregará el trofeo más codiciado del fútbol. La FIFA también repartirá la mayor bolsa de premios en la historia de la Copa del Mundo, con millones de dólares para todas las selecciones participantes y un incentivo histórico para el equipo que levante el título el próximo 19 de julio. El organismo confirmó que el campeón del torneo recibirá $50 millones, $8 millones más que los obtenidos por Argentina tras conquistar el Mundial de Qatar 2022. En total, la FIFA distribuirá $665 millones en premios por rendimiento deportivo, a los que se suma un pago destinado a la preparación de las selecciones clasificadas.

¿Cuánto recibe cada selección solo por participar?

Las 48 federaciones clasificadas recibirán un incentivo económico antes incluso de disputar su primer partido. Cada selección obtendrá:

Premios por avanzar de ronda

$1,5 millones para gastos de preparación.

$9 millones por participar en la fase de grupos.

Esto significa que cada país asegurará $10,5 millones, incluso si queda eliminado en la primera ronda.

Panamá: desglose del premio por su clasificación

Panamá también se beneficiará de este histórico reparto económico. La FIFA otorgará a la selección canalera un total de $16 millones por su clasificación al Mundial 2026. El desglose es el siguiente:

$10 millones por la clasificación, que serán entregados de inmediato.

$6 millones adicionales que se otorgarán conforme al desempeño del equipo en la fase de grupos, además de posibles premios extra si avanza en el torneo.

De los $10 millones iniciales:

$4 millones serán destinados a los jugadores y cuerpo técnico.

$6 millones quedarán bajo la administración de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

Los premios quedaron establecidos de la siguiente manera:

Eliminados entre los puestos 33 y 48: $9 millones.

Equipos ubicados entre los puestos 17 y 32 (dieciseisavos de final): $11 millones.

Equipos entre los puestos 9 y 16 (octavos de final): $15 millones.

Equipos entre los puestos 5 y 8 (cuartos de final): $19 millones.

Cuarto lugar: $27 millones.

Tercer lugar: $29 millones.

Subcampeón: $33 millones.

Campeón: $50 millones.

Un Mundial con premios históricos