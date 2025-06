“Pero creo que ese trabajo que están haciendo se tiene que seguir, continuar en ese camino y buscar alternativas. No solo para un partido, sino para ese cambio generacional que puede llegar a venir y no esperar hasta el último momento”, precisó Kempes.

“A lo mejor se puede llegar a sentir ofendido por lo que voy a decir, pero aquí recae la importancia de tener jugadores que estén jugando en Europa y eso le daría un poco de mayor competencia. ¿Por qué? Porque se dicen que los caribeños están por el béisbol, porque son atletas y todo eso y claro del fútbol no se hablaba”.

“Ahora, de 10 años a esta parte, por ejemplo República Dominicana, el fútbol no existía, no sabían lo que era una pelota están compitiendo y bastante bien, a pesar de ser tan jóvenes. Cuando estos países tengan más jugadores del país, que tengan más experiencia, los campeonatos no es que serán más lindos, sino serán más competitivos”, lanzó el argentino.