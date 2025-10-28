Coquimbo palpita la final

La ciudad portuaria de Coquimbo, capital de la provincia de Elqui, Chile, está viviendo un momento futbolero único que se encamina a alcanzar el clímax el próximo domingo, cuando su equipo Coquimbo Unido tiene la clara posibilidad de coronarse campeón de la primera división, denominada Liga de Primera, frente a Unión La Calera; el primer campeonato en sus 67 años de historia.

El título que estuvo a su alcance el domingo pasado no se les dio al no depender totalmente de ellos, porque, aunque Coquimbo ganara su compromiso 1-0 con un gol de Matías Palavecino en un dramático juego frente O’Higgins- quienes tuvieron el empate al concedérseles un penal en el tiempo de reposición, al minuto 97, que detuvo el portero Diego Sánchez para conservar la diferencia-, horas antes la Universidad Católica había vencido 1-0 a la Universidad de Chile, un resultado que mantenía las posibilidades de los católicos de alcanzarlos. El empate era lo que convenía al dejar a ambos sin posibilidad de remontarles los 14 puntos de diferencia que aún mantienen con el segundo lugar.

Sin embargo, el retraso en alzar el trofeo por los resultados arrojados tuvo también su ángulo positivo pues les dejó ahora sí, en sus propias manos, el campeonar en su estadio Francisco Sánchez Rumoroso con el apoyo y la algarabía de su propia fanaticada. A cinco fechas de concluir el torneo, con 15 puntos en juego, el club en donde milita el delantero panameño Cecilio Waterman, amarró con su triunfo ante O’Higgins su participación en la Copa Libertadores 2026 y quedó a una sola victoria de convertirse en el campeón, debido a que los puntos que quedarían por determinarse (12 puntos) en las cuatro jornadas restantes, no les permitirían a sus rivales ni desplazarlos ni igualarlos en la cima.

Ganando este domingo ante Unión La Calera (3:30 p.m.), undécimo en la clasificación, el triunfo daría rienda suelta a una larga fiesta coquimbana de celebración de la que, según informan las noticias deportivas chilenas, las autoridades políticas y administrativas han venido preparándose en busca que no desborden el debido cauce por el que deberían transitar.

El equipo dirigido por el entrenador chileno Esteban González, quien no ha dudado en mantener a Cecilio Waterman en su alineación abriendo regularmente con él de titular durante todo el torneo, tiene en el alcalde de la ciudad, Ali Manouchehri, a un hincha incondicional.

Manouchehri fue ex jugador de Coquimbo Unido en la posición de defensa central y recordó, en entrevista con el programa Los Tenores de Radio ADN, según una nota periodística del portal deportivo chileno RedGol un momento especial de su pasado ‘pirata’ cuando perdieron el título contra Unión Española. “Fue una de las heridas más grandes. Hoy la gente está demasiado contenta. Se está viviendo una fiesta y lo tiene merecida la gente”. Así que la celebración se presenta preparada para sanar con una inmensa alegría, un recuerdo lejano que quieren dejar en el olvido al grito de “campeones...campeones”.