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Fútbol

Costa Rica la piedra en el zapato, USA ’94 baila samba

Mendieta, Rommel, los hermanos Julio, Jorge y Armando Dely Valdés ante Costa Rica en San José. incomprensible alineación del entrenador De Simone con cuatro delanteros.
Mendieta, Rommel, los hermanos Julio, Jorge y Armando Dely Valdés ante Costa Rica en San José. incomprensible alineación del entrenador De Simone con cuatro delanteros. Camilo Jipsión/ La Estrella de Panamá
En el primer partido con victoria panameña 1-0, la selección canalera se impuso convincentemente a los ticos con un estrecho marcador que no reflejó el buen juego nacional.
En el primer partido con victoria panameña 1-0, la selección canalera se impuso convincentemente a los ticos con un estrecho marcador que no reflejó el buen juego nacional. Hemeroteca Biblioteca Nacional
Brasil conquistaría su cuarto título conducido por Carlos Parreira, la selección brasileña con mayor vocación defensiva de su historia ganaba en penales a Italia 3-2.
Brasil conquistaría su cuarto título conducido por Carlos Parreira, la selección brasileña con mayor vocación defensiva de su historia ganaba en penales a Italia 3-2. Pasión/ La Estrella de Panamá
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Álvaro Sarmiento M.
  • 13/05/2026 00:00
La selección a la que se le veía como el un equipo de “ensueño” por sus legionarios, los ticos se imponen. Brasil ganará a Italia en una final inédita definida en la tanda de penales

El horizonte era Estados Unidos 1994 y aproximarse a alcanzarlo se había percibido posible porque se contaba con un grupo de legionarios que andaban en un momento particular: Rommel Fernández había alcanzado con el club Tenerife en España el ascenso a la primera división; a Julio Dely Valdés, con Nacional en Uruguay, le sonaban tambores para irse a Europa; su hermano Jorge despuntaba en Chile, y el experimentado Armando actuaba en Uruguay; se adicionaba la trayectoria de Víctor René Mendieta que en México seguía vigente.

La Selección llegaba a su quinta eliminatoria y el formato ponía en el camino nuevamente a Costa Rica, en partidos de ida y vuelta que daba, al que ganara, llegar a una segunda fase, luego a una ronda final que determinaba un clasificado directo y una opción de repechaje para la Concacaf´.

La constancia anual del torneo de la Anaprof daba a los jugadores locales un nivel de competencia regular que redundaba en sus prestaciones deportivas. En la anterior eliminatoria estuvo al frente un técnico argentino, Juan Colecchio. Para ésta la federación optó por el uruguayo Gustavo De Simone, quien había conducido a los ticos en el anterior proceso contra los panameños (1988). El gobierno presidido por Guillermo Endara apoyó la selección como ningún mandatario anterior lo había hecho.

En el Estadio Revolución (la última vez con ese nombre en una eliminatoria) hubo un lleno para el primer partido celebrado el 17 de agosto de 1992. Panamá fue muy superior, sin embargo, el marcador no lo reflejó. La noticia sobre el partido la contó la agencia de noticias ACAN-EFE para el exterior, así: “La selección premundialista panameña impuso en el primer tiempo un juego técnico y vistoso que aplaudieron unas 22.000 personas que abarrotaron el estadio, con capacidad para 30.000 aficionados.

Costa Rica se salvó en tres ocasiones luego que tres disparos panameños se estrellaran contra el marco defendido por Mayorga. Sin embargo, luego de la expulsión del panameño Botello, al minuto 75, la selección premundialista de Panamá recibió un duro ataque de Costa Rica que buscó desesperadamente el empate, que no logró a pesar de que el árbitro extendió el partido en seis minutos”.

El periodista Juan E. Zamorano narró el gol que dio la victoria a Panamá 1-0 para la agencia AP con esta descripción: “Panamá cristalizó el primer tanto en una jugada protagonizada por los hermanos Armando y Jorge Dely Valdés. Armando envió desde el lateral derecho un centro a Jorge, de cuyos hombros se guindó el defensor Juan Carlos Argueda. El árbitro colombiano Armando Pérez no vaciló en cantar la falta en el área penal. El disparó lo ejecutó Mendieta, quien juega en el club mexicano Universidad de Guadalajara”.

Los ticos ganarían ampliamente el segundo partido, el 24 de agosto en San José. El periodista Luis Lamboglia escribiría en la Estrella de Panamá. “El pueblo panameño pareció despertar ayer de una amarga pesadilla cuando el onceno de Costa Rica goleó al “equipo soñado de Panamá” por 5-1 para desvanecer sus ilusiones de avanzar a la siguiente ronda eliminatoria...Unos seis mil panameños viajaron a Costa Rica para presenciar el partido, en lo que se ha constituido el momento de entusiasmo más grande de este país por una eliminatoria mundialista”.

Una derrota amplia y dolorosa para una selección nacional que tenía argumentos futbolísticos. Todavía queda sin resolver en el ambiente el por qué el entrenador De Simone alineó a cuatro delanteros netos: Mendieta, Rommel, Julio y Jorge Dely Valdés, uno de ellos de defensa lateral. Concedió una clara ventaja a una Costa Rica que era la sombra de la que había ido a Italia 90’. El destino quería que fuera el último partido del ‘Panzer’ Rommel Fernández con la camiseta nacional, iba a morir a los 27 años cumplidos, el 6 de mayo de 1993, en Albacete, España, en un trágico accidente. El Estadio Revolución pasaría a llamarse luego Estadio Rommel Fernández en su honor.

Estados Unidos es verde amarelo

El mundial era un intruso deseado, en 1994, cuando aterrizó en la tierra de los cowboys; el fútbol estaba en uno de sus momentos más intrascendentes allí después de un enorme esfuerzo por arraigarlo en los años 70’, llevando a grandes figuras en el último tramo de sus carreras como Pelé, Beckenbauer y Cruyff. Sin embargo, competirle al fútbol americano, al baloncesto, al béisbol y al hockey sobre hielo, dueños de las audiencias televisivas, con el Super Bowl como el rey absoluto, no cuajó.

Pero quedarse afuera del negocio global que representaba el balompié y sobre todo el mundial, no encajaba en la mentalidad estadounidense, así que tras la gestión ingente del exsecretario de Estado Henry Kissinger y la labor del presidente del Comité Organizador, Alan Rothenberg, lograron la sede superando uno de los requisitos obligatorios de la FIFA que era contar con una liga profesional, de la que carecían, prometiendo activarla después del mundial.

USA 94’ propició cambios reglamentarios que favorecieron al fútbol entre ellos el adoptar en la fase de grupos que un triunfo equivalía a 3 puntos en lugar de 2 como era en ese momento. Se seguía con ello una práctica utilizada en Inglaterra en la segunda división, pretendiendo darle a ganar mayores beneficios que el que concedían los empates: 1 punto, pues si una selección empataba dos partidos y perdía uno sumaba dos puntos, en cambio si ganaba un partido y perdía dos superaba para la clasificación a la que había empatado.

Se adoptó una mayor rigidez con las faltas por atrás sin la intención de jugar el balón, que se habían vuelto muy comunes sancionándoles con expulsión y un tiro libre directo. Además, se aplicó la prohibición de que un jugador del mismo equipo pasara el balón hacia el portero y este lo tomara con las manos, que servía deliberada y repetidamente para que este perdiera tiempo. También por primera vez los árbitros lucieron uniformes con colores diferentes al rígido negro que primaba en el fútbol.

El mundial se inauguró el viernes 17 de junio en el Estadio Soldier Field de Chicago, ante 63.117 espectadores y la presencia del presidente estadounidense Bill Clinton, con el partido Alemania-Bolivia que ganarían los alemanes 1-0. Fue éxito desde lo económico con estadio llenos como nunca en la Copa. De la Selección de Estados Unidos se esperaba poco y era una incógnita. Para esta ocasión habían contratado al entrenador serbio Velibor ‘Bora’ Milutinovic, que venía de conducir a Costa Rica en Italia llevándolos a octavos de final, un acierto.

‘Bora’ armó un equipo que abrió su participación empatando con Suiza 1-1, luego dio la mayor sorpresa del mundial al derrotar a Colombia 2-1, super candidata al título antes del torneo. La clasificación estadunidense a los octavos de final repercutió en el país, la revista deportiva más importante en ese momento, Sports Illustrated, tituló en su portada “Soccermania” y una foto del jugador Earnie Stewart.

Se encontrarían en octavos de final con Brasil en una fecha nacional significativa, el 4 de julio Día de la Independencia, con 84,147 espectadores, un récord para la selección estadounidense. Perderían con Brasil 1-0, quedando eliminados, en un reñido partido. Uno de los hechos mediáticos sería la suspensión de Diego Maradona de la Copa por dar positivo por el uso de efedrina, una sustancia prohibida.

A la final llegarían Brasil e Italia. Fue uno de los puntos débiles del mundial, es una de las finales más aburridas. Llegaron 0-0 a la prórroga dejando 120 minutos con mínimas opciones de gol, definiéndose por primera vez la Copa en la tanda de penales. Vencerían los brasileños a los italianos 3-2. Brasil abrazaba su cuarto título.

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