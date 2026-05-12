Costa Rica la piedra en el zapato, USA ’94 baila samba

El horizonte era Estados Unidos 1994 y aproximarse a alcanzarlo se había percibido posible porque se contaba con un grupo de legionarios que andaban en un momento particular: Rommel Fernández había alcanzado con el club Tenerife en España el ascenso a la primera división; a Julio Dely Valdés, con Nacional en Uruguay, le sonaban tambores para irse a Europa; su hermano Jorge despuntaba en Chile, y el experimentado Armando actuaba en Uruguay; se adicionaba la trayectoria de Víctor René Mendieta que en México seguía vigente.

La Selección llegaba a su quinta eliminatoria y el formato ponía en el camino nuevamente a Costa Rica, en partidos de ida y vuelta que daba, al que ganara, llegar a una segunda fase, luego a una ronda final que determinaba un clasificado directo y una opción de repechaje para la Concacaf´.

La constancia anual del torneo de la Anaprof daba a los jugadores locales un nivel de competencia regular que redundaba en sus prestaciones deportivas. En la anterior eliminatoria estuvo al frente un técnico argentino, Juan Colecchio. Para ésta la federación optó por el uruguayo Gustavo De Simone, quien había conducido a los ticos en el anterior proceso contra los panameños (1988). El gobierno presidido por Guillermo Endara apoyó la selección como ningún mandatario anterior lo había hecho.

En el Estadio Revolución (la última vez con ese nombre en una eliminatoria) hubo un lleno para el primer partido celebrado el 17 de agosto de 1992. Panamá fue muy superior, sin embargo, el marcador no lo reflejó. La noticia sobre el partido la contó la agencia de noticias ACAN-EFE para el exterior, así: “La selección premundialista panameña impuso en el primer tiempo un juego técnico y vistoso que aplaudieron unas 22.000 personas que abarrotaron el estadio, con capacidad para 30.000 aficionados.

Costa Rica se salvó en tres ocasiones luego que tres disparos panameños se estrellaran contra el marco defendido por Mayorga. Sin embargo, luego de la expulsión del panameño Botello, al minuto 75, la selección premundialista de Panamá recibió un duro ataque de Costa Rica que buscó desesperadamente el empate, que no logró a pesar de que el árbitro extendió el partido en seis minutos”.

El periodista Juan E. Zamorano narró el gol que dio la victoria a Panamá 1-0 para la agencia AP con esta descripción: “Panamá cristalizó el primer tanto en una jugada protagonizada por los hermanos Armando y Jorge Dely Valdés. Armando envió desde el lateral derecho un centro a Jorge, de cuyos hombros se guindó el defensor Juan Carlos Argueda. El árbitro colombiano Armando Pérez no vaciló en cantar la falta en el área penal. El disparó lo ejecutó Mendieta, quien juega en el club mexicano Universidad de Guadalajara”.

Los ticos ganarían ampliamente el segundo partido, el 24 de agosto en San José. El periodista Luis Lamboglia escribiría en la Estrella de Panamá. “El pueblo panameño pareció despertar ayer de una amarga pesadilla cuando el onceno de Costa Rica goleó al “equipo soñado de Panamá” por 5-1 para desvanecer sus ilusiones de avanzar a la siguiente ronda eliminatoria...Unos seis mil panameños viajaron a Costa Rica para presenciar el partido, en lo que se ha constituido el momento de entusiasmo más grande de este país por una eliminatoria mundialista”.

Una derrota amplia y dolorosa para una selección nacional que tenía argumentos futbolísticos. Todavía queda sin resolver en el ambiente el por qué el entrenador De Simone alineó a cuatro delanteros netos: Mendieta, Rommel, Julio y Jorge Dely Valdés, uno de ellos de defensa lateral. Concedió una clara ventaja a una Costa Rica que era la sombra de la que había ido a Italia 90’. El destino quería que fuera el último partido del ‘Panzer’ Rommel Fernández con la camiseta nacional, iba a morir a los 27 años cumplidos, el 6 de mayo de 1993, en Albacete, España, en un trágico accidente. El Estadio Revolución pasaría a llamarse luego Estadio Rommel Fernández en su honor.