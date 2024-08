“No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años, pero probablemente me retiraré aquí en Al-Nassr”, aseguró el luso de 39 años. En esa misma línea, uno de los máximos goleadores del mundo dijo que se siente a gusto con su nueva vida que está teniendo en Arabia Saudita.

En cuanto a su futuro, Cristiano enfatizó que de momento no se ve como entrenador y le gustaría hacer otras cosas fuera del fútbol. “En mi mente, por el momento, no pasa la posibilidad de ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. Me veo haciendo otras cosas fuera del futbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe”.