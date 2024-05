En el fútbol como en la vida no hay nada escrito en piedra y quizás eso sea una de las cosas más bonitas de este deporte en el que cualquier cosa puede pasar.

Eliminar al PSG no es tarea sencilla y tampoco poca cosa. Es por ello que Terzic decidió no variar en su parado táctico del partido de ida y apostó nuevamente por un 4-3-3 con un Emre Can más retrasado que fungía como el líder de salida.