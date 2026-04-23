Édgar Bárcenas brilla con golazo en Mazatlán: La exhibición del panameño en la Liga MX

Al Mazatlán tan solo le queda un partido en la Liga MX en toda su historia antes de que el Atlante tome su lugar en el próximo torneo del campeonato mexicano. Es por ello que Édgar Bárcenas sigue aprovechando sus últimos momentos con la escuadra del Mazatlán antes de conocer si continuará ahora con el Atlante o si se buscará un nuevo destino.

Ya sin posibilidades de clasificar a la siguiente fase del torneo, el Mazatlán se enfrentó al Toluca, uno de los rivales más fuertes del campeonato en la Jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026. La escuadra del Mazatlán hizo respetar su casa con una victoria 4-3 en la que el panameño fue pieza clave del partido. Bárcenas le puso su firma al 2-2 por la vía penal.

El panameño de 32 años es uno de los líderes del cuadro mexicano, tanto así que es el responsable de las penas máximas. Bárcenas no falló en su cita al gol y ayudó a los suyos a llevarse los tres puntos en calidad de local.

Pero no solamente es por esta anotación, sino por toda la campaña que ha realizado el panameño hasta el momento por lo que se le considera una pieza clave del cuadro del Mazatlán. Bárcenas ha jugado al menos un minuto en todos los partidos del Torneo Clausura 2026.

Si nos vamos a estadísticas más concretas, de los 16 partidos que se han disputado de este torneo, Bárcenas ha partido desde el 11 titular en 15 de los 16 partidos, tan solo no fue titular en el enfrentamiento ante el Necaxa y empezó en el banquillo por precaución tras el largo viaje que hizo desde Sudáfrica tras el duelo amistoso con Panamá. En aquel partido jugó unos 15 minutos contra el Necaxa.

Incluso, de los 15 partidos que ha partido como titular, ha completado los 90 minutos en 12 ocasiones. En total acumula 1.338 minutos con el Mazatlán esta temporada. En cuanto a su contribuciones de gol, ha anotado tres tantos y proporcionado una asistencia.

Bárcenas y el Mazatlán cerrarán su historia en la Liga MX este sábado 25 de abril frente al Tigres como visitante. Este partido será el último del equipo en el máximo circuito del fútbol mexicano.