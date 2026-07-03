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El adiós de Cecilio Waterman: deja la Selección de Panamá después de 52 partidos

Cecilio Waterman se despide de la Selección de Panamá con un emotivo mensaje.
Cecilio Waterman se despide de la Selección de Panamá con un emotivo mensaje. @waterman_cecilio
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/07/2026 10:02
Cecilio Waterman anuncia su retiro de la Selección de Panamá tras 52 partidos y 14 goles.

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El delantero panameño Cecilio Waterman anunció este viernes su retiro de la Selección de Panamá, poniendo fin a una etapa en la que defendió la camiseta nacional durante 52 partidos y anotó 14 goles.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde el atacante compartió un emotivo mensaje de despedida y agradecimiento a sus compañeros, entrenadores, familiares y a la afición panameña.

“Hoy toca despedirme de mi amada Selección de Panamá. Es difícil encontrar las palabras precisas cuando se cierra el capítulo más importante de una carrera”, escribió el futbolista.

Waterman recordó que uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo con la selección panameña, además de destacar el orgullo que sintió cada vez que representó al país.

El delantero señaló que cada uno de sus 14 goles con la camiseta nacional fue dedicado a la afición y aseguró que continuará apoyando al equipo desde las gradas como un hincha más.

“Hoy dejo de ser jugador de la Selección Mayor de Panamá, pero jamás dejaré de ser un hincha fiel. Viviré cada partido con la misma pasión con la que defendí esta camiseta”, expresó.

En su mensaje, Waterman agradeció a todos los cuerpos técnicos con los que trabajó, a sus compañeros de selección y al pueblo panameño por el respaldo recibido a lo largo de su carrera con la escuadra nacional.

Con su despedida, el delantero cierra un ciclo vistiendo la camiseta de Panamá, pero aseguró que el orgullo de representar a su país permanecerá con él para siempre.

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