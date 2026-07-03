El adiós de Cecilio Waterman: deja la Selección de Panamá después de 52 partidos

El delantero señaló que cada uno de sus 14 goles con la camiseta nacional fue dedicado a la afición y aseguró que continuará apoyando al equipo desde las gradas como un hincha más.<i><b>'Hoy dejo de ser jugador de la Selección Mayor de Panamá, pero jamás dejaré de ser un hincha fiel. Viviré cada partido con la misma pasión con la que defendí esta camiseta', </b></i>expresó.En su mensaje, Waterman agradeció a todos los cuerpos técnicos con los que trabajó, a sus compañeros de selección y al pueblo panameño por el respaldo recibido a lo largo de su carrera con la escuadra nacional.Con su despedida, el delantero cierra un ciclo vistiendo la camiseta de Panamá, pero aseguró que el orgullo de representar a su país permanecerá con él para siempre.