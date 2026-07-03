El adiós de Cecilio Waterman: deja la Selección de Panamá después de 52 partidos

El delantero panameño Cecilio Waterman anunció este viernes su retiro de la Selección de Panamá, poniendo fin a una etapa en la que defendió la camiseta nacional durante 52 partidos y anotó 14 goles.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde el atacante compartió un emotivo mensaje de despedida y agradecimiento a sus compañeros, entrenadores, familiares y a la afición panameña.

“Hoy toca despedirme de mi amada Selección de Panamá. Es difícil encontrar las palabras precisas cuando se cierra el capítulo más importante de una carrera”, escribió el futbolista.

Waterman recordó que uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo con la selección panameña, además de destacar el orgullo que sintió cada vez que representó al país.