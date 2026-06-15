El éxodo masivo de panameños para el debut mundialista en Canadá

El gran momento se acerca. Panamá está a pocas horas de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El escenario, el Estadio Toronto, tendrá una gran masa de aficionados, tanto de Panamá como de Ghana.

El recinto, cuya capacidad para unos 46 mil aficionados, tendrá en su aforo unos 20 mil fanáticos. Se pudo conocer que aproximadamente unos 10 mil aficionados panameños asistan a este partidos. Unos hicieron el viaje desde Panamá hasta Canadá, mientras que otros que viven en este país aprovecharán esta oportunidad para ver a su selección más de cerca.

Incluso se prevé que panameños de otras zonas de Canadá, como de Vancouver o Montreal hagan el viaje hasta Toronto y vean este importante partido que marcará historia en el país.

A modo de calentar motores, cientos de fanáticos ya se encuentran en el país y tienen entre sus planes realizar el tradicional banderazo, el cual se realiza un día antes del cotejo, es decir este martes 16 de junio.

Uno de los puntos será en el Harbourtfront Centre. El día del partido se espera que la afición panameña se reúna y marchen en conjunto hacia el estadio. Se tiene como punto de encuentro el Trinity Bellwoods Park en Toronto, Canadá.

Lo cierto es que este Mundial 2026 se ha convertido en una fiesta para todo un país y Panamá dice presente en esta cita que paraliza a todo un planeta.