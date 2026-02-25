El Inter Miami y su plan de llegar a la Copa Libertadores

El Inter Miami se ha convertido en uno de los clubes más importantes de la Major League Soccer (MLS). Si bien es cierto que antes de la llegada de Lionel Messi, el cuadro de Florida era uno de los más modestos, con los campeonatos de la Leagues Cup, Supporter’s Shield y la MLS Cup, el Inter Miami es uno de los rivales favoritos a vencer.

La expansión va más allá de lo deportivo, sino también en los despachos. Y es que Jorge Mas, presidente del equipo, señaló que continúa en conversaciones para que el Inter Miami arribe a la Copa Libertadores en un futuro cercano.

Durante un evento de la FIFA celebrado en Miami, Mas señaló que está conversaciones con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez y evaluar esta posibilidad. Si bien es cierto que la posibilidad existe, Mas está anuente de que su mayor problema será ponerse de acuerdo en el tema de los calendarios.

“Yo aspiro a jugar en la Libertadores, creo que el campeón de la MLS al igual que el de la Liga MX deben participar en la Libertadores. Es una cuestión de Concacaf con Conmebol. He tenido conversaciones con Alejandro Domínguez de Conmebol y tanto él como yo compartimos que si se puede dar la participación de Inter Miami en Libertadores sería buenísimo para la Conmebol, para la competencia y para nosotros. Obviamente hay temas de calendario”, señaló Mas.

Aunque Domínguez y Mas lleguen a un acuerdo, la Concacaf tiene que dar el visto bueno final. Es por ello que el presidente del equipo de Las Garzas también ha estado conversando con el mandatario de la Concacaf, Víctor Montagliani.

“Con Víctor Montagliani de Concacaf también tenemos que ver cosas de calendario, pero estamos en conversaciones y veremos. Pero sin ninguna duda tanto yo, como mis jugadores y el capitán de nuestro equipo, si se nos da la oportunidad de jugar en Libertadores sería una cosa muy buena para el fútbol en nuestro hemisferio”, agregó Mas.

El problema central recae en que tanto la Copa de Campeones de la Concacaf y la Copa Libertadores se disputan prácticamente de manera simultánea. Sumado a ello, los clubes de México y Estados Unidos disputan la Leagues Cup durante los meses de agosto y septiembre, por lo que también chocarían.

Por el momento todo se ha mantenido en conversaciones, pero se espera que en un futuro haya un pronunciamiento oficial sobre esta posibilidad. La última vez que un equipo mexicano jugó la Copa Libertadores fue en el 2016 con el Pumas llegando hasta los cuartos de final.