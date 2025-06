“El fútbol no es un deporte profesional allí. No entendemos por qué, pero es así. El sueldo tope que ha establecido la Federación es de 150 dólares neozelandeses a la semana, que vienen a ser unos 80 euros. Es decir, serían 320 euros al mes. Tienes que tener otros trabajos para subsistir. Solo hay una manera de vivir del fútbol en Nueva Zelanda”.

Angus Kilkolly, quien es gerente ventas de una firma de herramientas eléctricas, también tuvo que solicitar vacaciones, estas sin gozar de un sueldo.

“Llego a la oficina a las 7:30 a.m., trabajo, entreno tres o cuatro veces por semana, llego a casa a las 9:00 p.m., me acuesto y otra vez desde el principio. No es fácil, son cuatro semanas. Pero como no tengo cuatro semanas de vacaciones anuales, me tomo unas sin sueldo”, dijo Kilkolly.