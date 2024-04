‘El clásico’ entre el Real Madrid y el Barcelona siempre es un encuentro de alto calibre. En la mayoría de las ocasiones llega alguna polémica del lado de uno de los equipos. Por ello, no hubo sorpresas en el último duelo de estos equipos jugado en el estadio Santiago Bernabéu.

Las portadas de varios medios internacionales pusieron sobre la lupa el gol fantasma de Lamine Yamal que supuso por momentos el 2-1 a favor de los visitantes. Corría el minuto 28’ del duelo cuando el juvenil Yamal remató un balón y los jugadores del Barcelona reclamaban que el balón había traspasado claramente la línea de gol. El árbitro, junto con el equipo del VAR, revisaron la jugada, pero señalaron que no había una vista clara para dictaminar el tanto para el Barcelona.

Este hecho generó mucha indignación desde el seno de los catalanes. Tanto los jugadores, cuerpo técnico e incluso el presidente Joan Laporta mostraron su inconformidad por la labor del colegiado Cesar Soto. El técnico, Xavi Hernández, fue uno de los que no se guardó nada durante la conferencia de prensa y señaló que fue “una vergüenza”.

“Es muy difícil para nosotros. Pero mi sensación es de injusticia máxima. Lo hemos intentado todo, hemos estado bien en el juego y errores puntuales nos han costado la victoria, la hemos merecido pero el árbitro no ha acertado ni una decisión. Es una vergüenza, no tenemos que callarnos. Mi sensación es de injusticia máxima, no puedo engañar nadie y menos a la afición. Lo ha visto todo el mundo”, lamentó Xavi sobre el desempeño que tuvo el árbitro Soto.

No se mordió la lengua y continuó lamentándose Xavi. “Mi sensación es de injusticia máxima. No puedo engañar a nadie, y menos a la afición. Es una evidencia, lo ha dicho todo el mundo. Estoy muy decepcionado. Todo el mundo ha visto que ha entrado la pelota. Desde Getafe, al principio de temporada, ya avisé que no me gustaba lo que veía. Hoy es el cúmulo de despropósito. Creo que hemos sido mejores y competido mejor”, lanzó Xavi.

A pesar de las decisiones arbitrales del encuentro, el técnico se mostró conforme con lo que vio en la cancha por parte de los suyos. “Creo que hemos sido mejores y competido mejor. Todo el mundo lo ha visto, y me pueden sancionar. Es mi imagen. Sólo quiero hablar del juego. Se nos ha escapado la victoria por detalles, nos pasa porque estamos en construcción. Tenemos que estar orgullosos del partido”, expresó Xavi.

Lo cierto es que remontar 11 puntos con tan solo seis fechas por jugarse será una tarea muy difícil para los blaugranas que aún deben jugar contra equipos importantes como la Real Sociedad, Valencia, Girona, Sevilla, entre otros.

Laporta exige volver a repetir el encuentro

Las decisiones arbitrarias no solo molestaron a la parte deportiva del equipo, sino también a los altos mandos del club. Uno de ellos fue Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. En un video difundido en redes sociales, el mandatario afirmó que exigirá “todas las imágenes y audios que generó la acción (en referencia al gol de Yamal)” al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol.

“Si una vez analizada la documentación entendemos que se produjo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, arrancaremos todas las acciones oportunas para revertir la situación sin descartar las acciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un encuentro de ámbito europeo por error del VAR” expuso Laporta.

Luego de estas declaraciones de Laporta, La Federación Española de Fútbol no demoró en hacer pública la conversación de Soto con el VAR en la que dan por concluido que no habían cámaras para evidenciar que el balón había entrado completamente al arco defendido por Andriy Lunin.

“Aguantamos. No, no hay tecnología de gol. Esperamos. Esperamos al VAR. Quizás era gol. Estamos revisando. No, no hay tecnología de gol” dijo Soto al equipo del VAR. “Sergio para en el punto de contacto de cuando pega en los guantes a Lunin y dale para atrás. Espera un segundo porque estamos haciendo un 360 porque no la tenemos”, respondió el árbitro encargado del VAR”.

“No tienen más. Confirmamos que no hay más cámaras, ¿no?”, preguntó el árbitro del VAR a Soto. Mientras que el VAR analizaba la situación, Soto le comunicó al su equipo que no había prisa ya que estaba consciente de que era una decisión importante. “No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante, no tenemos nada de prisa, todas las cámaras”, señaló Soto.

Finalmente, el VAR señaló que no podían dar por válido el tanto de Yamal ya que no había “evidencia” de que fuera gol. “César, vamos a reanudar con saque de esquina, no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado, por tanto, reanuda con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina”, finalizaba así la conversación entre Soto y el equipo del VAR.

Puntos claves

Viendo la parte ya deportiva. El Real Madrid y el Barcelona regalaron un festival de goles. Cinco goles fueron los que se gritaron en el feudo madridista y el sistema que propusieron ambos conjuntos fue para destacar.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, en tanto, volvió a plantear su tradicional 4-4-2, esta vez colocando en la mitad de la cancha una especie de cuadrado con Federico Valverde y Toni Kroos como los pivotes y a Luka Modric junto con Jude Bellingham como mediapuntas para contrarrestar el juego por dentro del Barcelona.

Lucas Vázquez fue definitivamente la figura del partido. El español, que a sus 32 años aún no sabe si continuará como jugador blanco, fue el artífice de un gol, provocó el penal que luego convertiría Vinícius Jr. y asistió a Bellingham en el tercer tanto.

Por parte del Barcelona, aprovecharon la debilidad del Real Madrid en la pelota parada, incluyendo los tiros de esquina que fue por donde cayó el primer gol por parte de Andreas Christensen. El danés nuevamente aprovechó su buen juego aéreo poner un gol en su cuenta, como lo hizo contra el PSG en el duelo de ida de la UEFA Champions League.