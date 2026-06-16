El sexto Mundial de Messi comienza con el debut de Argentina

La selección de Argentina inicia este martes 16 de junio, su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia en el Grupo J, en un partido que marcará un nuevo capítulo en la carrera de Lionel Messi.

A sus 39 años, el capitán argentino se convierte en uno de los futbolistas en disputar seis Copas del Mundo, ampliando su legado que comenzó en Alemania 2006 y que lo ha llevado a participar de manera ininterrumpida en todas las ediciones desde entonces.

Messi, quien lucirá el tradicional dorsal número 10, fue confirmado como titular por el técnico Lionel Scaloni para el estreno de la vigente campeona del mundo, que buscará defender el título conquistado en Catar 2022.

El astro argentino llega a la cita mundialista tras completar una intensa preparación física con el Inter Miami y ha manifestado que afronta el torneo con el objetivo de disfrutar lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo.

El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará este martes 16 de junio a las 8:00 p.m. (hora de Panamá) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde la Albiceleste buscará iniciar con buen pie su camino en la fase de grupos.