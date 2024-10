En esa misma línea, García aún mantiene la interrogante de porque el club madridista quiso cambiar de opinión en el último minuto de no asistir a la gala. “Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado, pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño”, dijo García.

Lo cierto es que la inasistencia del Real Madrid a la gala del Balón de Oro no le ha sentado nada bien a la revista organizadora del evento, así como también otras voces se han unido para criticar la decisión de los blancos respetar la presencia de los otros equipos que si asistieron, a pesar de los resultados.