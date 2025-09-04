Eliminatorias: Panamá tropieza en el primer partido al empatar contra Surinam

La selección de Panamá empezó el camino final hacia la Clasificación para la <b>Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026</b> con un <b>empate 0-0 contra Surinam</b>.El combinado de <b>Thomas Christiansen</b> no pudo ante su similar de Surinam en el primer partido de esta Fase 3 de la eliminatoria. Ambos conjuntos tuvieron oportunidades importantes para llevarse el encuentro, sin embargo la figura de los porteros, <b>Orlando Mosquera para Panamá y Etienne Vaessen para Surinam</b> fueron importantes para sus equipos.