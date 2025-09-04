Eliminatorias: Panamá tropieza en el primer partido al empatar contra Surinam

La selección de Panamá empezó el camino final hacia la Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un empate 0-0 contra Surinam. El combinado de Thomas Christiansen no pudo ante su similar de Surinam en el primer partido de esta Fase 3 de la eliminatoria. Ambos conjuntos tuvieron oportunidades importantes para llevarse el encuentro, sin embargo la figura de los porteros, Orlando Mosquera para Panamá y Etienne Vaessen para Surinam fueron importantes para sus equipos.

Incluso, en la etapa final del encuentro, Panamá por medio de Fajardo, tuvo la oportunidad de darle los primeros tres puntos al equipo panameño. Christiansen, como se vio en la Copa Oro 2025, optó nuevamente por utilizar un 4-2-3-1 con Cecilio Waterman como delantero titular.

El partido estuvo abierto, para cualquiera, pero al final la pelota simplemente no quiso entrar en alguna de las dos porterías. Apenas a los dos minutos, Surinam tuvo la primera en ofensiva por parte de Djevencio van der Kust para Gyrano Kerk, pero la mandó por encima del travesaño.

La velocidad y las verticales por parte de los locales les hizo mucho daño a los panameños, quienes se vieron retratados en muchas ocasiones durante el partido, principalmente en los contraataques. A los 10 minutos del encuentro, fue el turno para Panamá por medio de Adalberto Carrasquilla. Cerca del área, enganchó con la pierna derecha y sacó el disparo con la zurda, pero atajó de buena manera Vaessen.

Panamá no desistió en su ataque, y a los 30 minutos llegó el turno de Michael Murillo. El defensor del Olympique de Marsella estrelló su disparo en el poste defendido por Vaessen. Los errores defensivos también llegaron a penalizar en varias ocasiones a los nuestros, pero la suerte estaba de nuestro lado.

En la segunda parte, concretamente a los 54 minutos, Liam van Gelderen disparó al arco, pero su intento fue directamente al travesaño. Este fue un partido prácticamente de ida y vuelta, en el que un error podría cambiar totalmente la dinámica del cotejo.