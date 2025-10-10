Eliminatorias: Posibles alineaciones El Salvador-Panamá

Cabe destacar que <b>Aníbal Godoy no estará por sanción</b> para este duelo frente a los salvadoreños.Dicho esto, se especula mucho que Thomas Christiansen vuelva a salir con una <b>línea de tres centrales conformada por Andrés Andrade, José Córdoba y Fidel Escobar</b>. Mientras que en los laterales estén Michael Murillo y Eric Davis.La zona medular es la que más dudas hay. <b>En este escenario se barajan los nombres de Adalberto Carrasquilla junto con Cristian Martínez en la sala de máquinas</b>.