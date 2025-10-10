  1. Inicio
Eliminatorias: Posibles alineaciones El Salvador-Panamá

La selección de Panamá durante un entrenamiento.
La selección de Panamá durante un entrenamiento. Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 10/10/2025 17:20
Panamá visita el estadio Cuscatlán e intentará quedarse con los tres puntos

La selección de Panamá enfrentará a un difícil rival como lo es El Salvador este 10 de octubre en el estadio Cuscatlán.

Para este encuentro, por el lado del entrenador, Hernán Darío El Bolillo Gómez, tendrá varias bajas en su nómina de convocados. Hasta cinco bajas confirmadas tendría El Salvador.

Mientras que para Panamá, en la convocatoria de 24 jugadores, tan solo resaltan las ausencias de Carlos Harvey y Edgardo Fariña, ambos por lesión.

Cabe destacar que Aníbal Godoy no estará por sanción para este duelo frente a los salvadoreños.

Dicho esto, se especula mucho que Thomas Christiansen vuelva a salir con una línea de tres centrales conformada por Andrés Andrade, José Córdoba y Fidel Escobar. Mientras que en los laterales estén Michael Murillo y Eric Davis.

La zona medular es la que más dudas hay. En este escenario se barajan los nombres de Adalberto Carrasquilla junto con Cristian Martínez en la sala de máquinas.

Un poco más adelantados, por la banda izquierda podría aparecer Edgar Bárcenas y José Luis Rodríguez por el sector derecho. Para completar el 11 titular, José Fajardo como delantero centro frente a El Salvador.

Posible alineación titular de Panamá: Mosquera; Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade, Davis; Carrasquilla, Martínez, José Luis Rodríguez, Bárcenas y Fajardo.

Posible alineación de El Salvador: González; Sibrián, Domínguez, Valladares, Clímaco; Landaverde, Cerritos, Cerén, Pérez; Gil y Vázquez.

