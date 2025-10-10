Eliminatorias: Posibles alineaciones El Salvador-Panamá

La selección de Panamá enfrentará a un difícil rival como lo es El Salvador este 10 de octubre en el estadio Cuscatlán.

Para este encuentro, por el lado del entrenador, Hernán Darío El Bolillo Gómez, tendrá varias bajas en su nómina de convocados. Hasta cinco bajas confirmadas tendría El Salvador.

Mientras que para Panamá, en la convocatoria de 24 jugadores, tan solo resaltan las ausencias de Carlos Harvey y Edgardo Fariña, ambos por lesión.