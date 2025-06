Momento en el que se sintieron campeones : “Si te pones a ver la final, con el 4-0 en el marcador el Plaza nunca deja de correr. A pesar del resultado, seguíamos haciendo el trabajo. Creo que no vimos ese momento exacto, pero ya en el segundo tiempo vimos que ellos estaban atacando más, dejando algunos espacios...ahí supimos aprovechar más. No pensamos que fuese una final así, la imaginamos un poco más peleada, sin un resultado tan amplio. Nunca nos rendimos, hasta una pelota casi debajo del arco sacamos”.

Gol de chilena en la final: “Fueron cosas de segundos. Vi a mi compañero y me lo imagine en mi cabeza. Entonces el balón me queda muy atrás, yo ya me había pasado la pelota, entonces lo que se me paso por mi mente fue lanzarme y salió”.