Jubilación de magistrados: solicitan con urgencia Pacto de Estado por la Justicia

El diputado <a href="/tag/-/meta/ernesto-cedeno">Ernesto Cedeño</a>, del circuito 8-4 y de la <b>bancada Seguimos</b>, extendió este lunes 18 de agosto de 2025, en horas de la mañana, una solicitud a la procuradora de la administración, <a href="/tag/-/meta/grettel-villalaz">Grettel Villalaz de Allen</a>, para que reactive de manera urgente el <b><a href="/tag/-/meta/pacto-de-estado-por-la-justicia">Pacto de Estado por la Justicia</a></b> y así analizar el<b> fondo de retiro complementario de los jueces y magistrados.</b>El diputado explicó en su petición que el <b>Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024</b> del Pleno de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> <i>'patentiza un ingreso vitalicio que nada tiene que ver con la independencia judicial'.</i> Además, el parlamentario señaló un <b>desequilibrio económico</b> y una <b>erosión al sistema</b> por <i>'exigencias que pudieran solicitar otros entes públicos de igual jerarquía constitucional'.</i>A su criterio, el acuerdo produce<i><b> 'privilegios injustificados que son censurados por la Carta Magna'.</b></i>