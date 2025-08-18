Jubilación de magistrados: solicitan con urgencia Pacto de Estado por la Justicia

El diputado Ernesto Cedeño, del circuito 8-4 y de la bancada Seguimos, extendió este lunes 18 de agosto de 2025, en horas de la mañana, una solicitud a la procuradora de la administración, Grettel Villalaz de Allen, para que reactive de manera urgente el Pacto de Estado por la Justicia y así analizar el fondo de retiro complementario de los jueces y magistrados.

El diputado explicó en su petición que el Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “patentiza un ingreso vitalicio que nada tiene que ver con la independencia judicial”.

Además, el parlamentario señaló un desequilibrio económico y una erosión al sistema por “exigencias que pudieran solicitar otros entes públicos de igual jerarquía constitucional”.

A su criterio, el acuerdo produce “privilegios injustificados que son censurados por la Carta Magna”.