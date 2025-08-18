Conoce cuál es la industria con mayor actividad económica en Panamá

El analista financiero <b>Domingo Latorraca</b>, de <b>Eleménte, Inc.</b>, compartió los resultados de una encuesta de actividad económica de julio de 2025, realizada por dicha empresa, la cual contó con<b> 222</b> empresas participantes.De este total, la<b> tendencia positiva</b> se registró en un 48 %, situándose seis puntos por encima del promedio de los últimos 12 meses y doce puntos superior a junio de este año. <i>'Se ha normalizado la actividad; ya no tenemos restricciones impuestas por grupos radicales en la calle, se permite el libre tránsito'</i>, reflexionó el analista durante su participación en el programa Cuarto Poder.<b>Estos son las industrias con mayor actividad económica en Panamá</b>Las actividades de<b> factoring, servicios de administración de activos y financieras</b> reportaron un 81%, siendo la cifra más alta. La actividad con mayor dificultad es el sector de la construcción, que marcó un 28%.El <b>comercio al por menor</b> resultó en un 50 %, el más alto en nueve meses y un 18 % por encima de lo registrado en todo el año. La <b>venta de autos</b> es la industria que se destaca en estas cifras, a raíz del crecimiento de las ventas automotrices y la revolución de los autos chinos, comercio que, por su cuenta, reporta un 57 % de actividad. En el área de <b>empleo</b>, un 82 % de los encuestados mantuvieron o aumentaron su número de empleados, mientras que un 18 % tuvieron la necesidad de reducir su equipo laboral. Para el analista, la situación se reporta como <b>estable.</b>