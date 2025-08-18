Conoce cuál es la industria con mayor actividad económica en Panamá

El analista financiero Domingo Latorraca, de Eleménte, Inc., compartió los resultados de una encuesta de actividad económica de julio de 2025, realizada por dicha empresa, la cual contó con 222 empresas participantes.

De este total, la tendencia positiva se registró en un 48 %, situándose seis puntos por encima del promedio de los últimos 12 meses y doce puntos superior a junio de este año.

“Se ha normalizado la actividad; ya no tenemos restricciones impuestas por grupos radicales en la calle, se permite el libre tránsito”, reflexionó el analista durante su participación en el programa Cuarto Poder.

Estos son las industrias con mayor actividad económica en Panamá

Las actividades de factoring, servicios de administración de activos y financieras reportaron un 81%, siendo la cifra más alta. La actividad con mayor dificultad es el sector de la construcción, que marcó un 28%.

El comercio al por menor resultó en un 50 %, el más alto en nueve meses y un 18 % por encima de lo registrado en todo el año. La venta de autos es la industria que se destaca en estas cifras, a raíz del crecimiento de las ventas automotrices y la revolución de los autos chinos, comercio que, por su cuenta, reporta un 57 % de actividad.

En el área de empleo, un 82 % de los encuestados mantuvieron o aumentaron su número de empleados, mientras que un 18 % tuvieron la necesidad de reducir su equipo laboral. Para el analista, la situación se reporta como estable.