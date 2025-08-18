Copa Latina: Realizan reparaciones en la Arena Roberto Durán

Luego que los dos primeros partidos de la Copa Latina, que se disputaría en la Arena Roberto Durán, fueran suspendidos debido a problemas con el aire acondicionado y el tabloncillo de la instalación deportiva, se iniciaron los trabajos de reparación.

La jornada inaugural de la Copa Latina estaba compuesta por dos partidos, Brasil vs. Uruguay y Argentina vs. Panamá, pero tras la evaluación del tabloncillo las delegaciones visitantes decidieron retirarse de la Arena Roberto Durán.

Inician reparaciones en la Arena Roberto Durán

La mañana de este lunes, personal de mantenimiento del Instituto de Panameño de Deportes (Pandeportes) acudió al lugar para iniciar las reparaciones.

Según informó Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, durante el restablecimiento del suministro de agua luego de trabajos realizados en la planta potabilizadora de Chilibre, una de las tuberías del sistema de ventilación sufrió una rotura.

Explicó que el tema de la temperatura genera una condensación en el tabloncillo del recinto deportivo.