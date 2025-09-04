Fermín López revela que nunca quiso dejar el Barça pese al interés del Chelsea

El nombre de Fermín López estuvo bajo los reflectores en los últimos días del mercado de fichajes. Un correo mostrando interés por parte del Chelsea tocó las puertas del FC Barcelona y las alarmas se hicieron encender.

Una vez conocidas las intenciones del equipo inglés en llevarse traspasado al jugador de 22 años, tuvo que salir en defensa el entrenador del equipo, Hansi Flick, quien reveló en una conferencia de prensa que tenía la plena seguridad que López se quedaría en la Ciudad Condal.

Ahora con la mente puesta en la selección de España, el jugador dio una entrevista con el diario Mundo Deportivo, en el que afirmó que nunca tuvo la intención de irse del Chelsea, pese a la oferta de la que mucho se habló en diferentes medios.

“Al final siempre mi prioridad ha sido estar en el Barça. Llegué con 12 años, era mi sueño estar aquí, poder llegar al primer equipo. Siempre es un halago que haya interés de otros clubs, pero la verdad es que siempre tuve la idea de seguir en el Barça y poder triunfar aquí”, reveló López.

En esa misma línea, el jugador nunca dudo sobre su continuidad, a pesar de todos los comentarios que existieron en su momento en redes sociales, así como también por parte de la prensa local e internacional.

“Ha habido muchas especulaciones con todo esto, pero insisto: mi prioridad siempre ha sido la de estar en el Barça y nunca dudé de estar aquí. Siempre he sentido que quería estar aquí, intentar triunfar y ayudar al club. Desde que llegué al primer equipo me he sentido muy querido por los culés. Es de agradecer que para ellos sea un jugador importante para el Barça”, destacó.

Como se había mencionado anteriormente, el propio Flick arropó a López y le incitó a quedarse en el Barcelona, cosa que confirmó el propio López. “Ha sido muy importante, porque yo siempre he luchado para estar aquí, para jugar en el Barça. Mi idea es seguir aquí. Ya sabes que en el fútbol nunca se sabe y hay cosas que no dependen de uno, pero mi prioridad siempre ha sido seguir en el Barça”.

No solo el nombre de Flick salió en la mesa, sino también que el internacional español mencionó que otros jugadores, entre ellos algunos capitanes del equipo, hablaron con él para tomar una decisión.

“Ter Stegen, por ejemplo. Con él, con Ronald, con Pedri... Con bastantes jugadores, la verdad”, fueron algunos jugadores con los que se reunió López.

El papel de Fermín fue tan importante en la recta final de la temporada, ya que de sus pies salió el gol contra el Espanyol para que el Barcelona se coronara campeón en LaLiga la temporada anterior. También le había anotado al Real Madrid sobre el final previamente en la jornada liguera, sin embargo su anotación fue invalidada.

A pesar de haberse quedado, Fermín aún no ha completado los 90 minutos en los tres partidos disputados. Frente al Mallorca salió como titular, pero fue sustituido al medio tiempo. Ante el Levante se quedó en el banquillo y en el último partido contra el Rayo Vallecano tan solo jugó 28 minutos.

En total han sido 118 de 270 minutos posibles. Sin embargo, el español no se ve preocupado por la situación y expresó que en el Barcelona siempre hay competencia por jugar.

“Esto es el Barça, hay competencia siempre. Cualquier compañero puede jugar porque todos somos muy buenos. Al final, son decisiones del míster. No lo vas a tirar todo por un partido. En el equipo siempre habrá grandes jugadores, siempre habrá fichajes y competencia, pero confío en mis posibilidades. Intentaré ayudar al equipo cuando el míster lo necesite y seguiré trabajando con humildad, como siempre”.

Por último, se mostró agradecido por la oportunidad de estar nuevamente en una convocatoria con la selección de España y responder el llamado del entrenador Luis de la Fuente para estos partidos de Eliminatoria camino al Mundial 2026.

“Estoy agradecido de estar en la selección. Me encanta venir y que el míster me transmita esa confianza. Tengo que responder en el campo, tanto en el club como aquí, para que sigan confiando en mí. son dos partidos importantes y fuera de casa es más complicado. Intentaremos seguir la misma línea e ir fieles a nuestra idea para ganar. En la selección vienen los mejores de España. Es difícil siempre tener minutos, pero estoy para ayudar cuando el míster lo necesite, entrenar fuerte y trabajar para tener oportunidades”, expuso López.

En la temporada 2024-2025, el jugador español disputó un total de 46 partidos con el Barcelona, 19 de ellos partiendo desde el 11 titular. Aportó con ocho goles y 10 asistencias al equipo de Flick.