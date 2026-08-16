FIFA revela imágenes inéditas de la final del Mundial 2026 desde la cámara del árbitro

La FIFA difundió imágenes inéditas de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, grabadas desde la cámara que llevó el árbitro esloveno Slavko Vinčić durante el partido que terminó con triunfo español por 1-0. El material permite conocer desde otra perspectiva algunos de los momentos más comentados del encuentro, incluidos los intercambios entre Vinčić, Lionel Messi y los jugadores argentinos. La grabación, de poco más de cuatro minutos, comienza en el túnel del estadio, con la salida de ambas selecciones. Allí se observa a Messi saludando a Rodri, Unai Simón y Marc Cucurella, antes de intercambiar unas palabras con Vinčić. Luego, la cámara registra el saludo de los jugadores argentinos y españoles con el árbitro, así como el sorteo previo al inicio del encuentro.

Los reclamos y las advertencias

Ya con el partido en marcha, una de las primeras escenas muestra a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister reclamando una decisión arbitral. Vinčić intenta poner fin a la discusión con un “The last one” y, al notar que Mac Allister no parece comprenderlo, repite en español: “La última vez”. La Ref Cam también registra la primera tarjeta amarilla del partido, mostrada a Lisandro Martínez tras una falta sobre Mikel Oyarzabal. Más adelante aparece Lionel Messi reclamando una decisión. “I see, Lionel: I see”, le responde Vinčić, dejando claro que había observado la jugada. En otro momento, el árbitro vuelve a dirigirse al capitán argentino y le pide que intervenga con Leandro Paredes: “Please, control Paredes”. Las imágenes permiten así escuchar directamente algunas de las conversaciones que durante la transmisión televisiva quedaron fuera de alcance.

El gol que decidió el Mundial

Después de los 90 minutos reglamentarios, el marcador seguía sin goles y se realizó nuevamente el sorteo entre los capitanes, esta vez con Rodri como ganador. Minutos después llegó el momento decisivo: Ferran Torres marcó el único gol del partido, una acción que quedó registrada desde la posición privilegiada del árbitro en las inmediaciones del área argentina. La final terminó con victoria 1-0 de España en tiempo suplementario, resultado que le permitió conquistar el Mundial 2026. La cámara también muestra un último intercambio entre Messi y Vinčić. Ante un tiro libre para Argentina, el árbitro le pide al delantero que espere hasta que pueda llegar al área.

El inesperado anuncio de Vinčić