MiAmbiente investiga incidente de bañista nadando junto a ballena

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció una investigación tras la difusión de un video en el que se observa a una persona nadando peligrosamente cerca de una ballena, mientras una embarcación permanece en las proximidades con los motores encendidos y equipos de sonido activos.
La institución calificó la situación como “inaceptable” y recordó que el avistamiento de ballenas debe realizarse exclusivamente desde las embarcaciones, bajo normas diseñadas para evitar alteraciones en el comportamiento de estos animales.
De acuerdo con MiAmbiente, está prohibido lanzarse al agua, nadar o acercarse a las ballenas durante los avistamientos. Además, las embarcaciones deben mantener una distancia mínima de 250 metros de los cetáceos.
Las autoridades también recalcaron que las embarcaciones no deben perseguir, rodear ni interrumpir el desplazamiento de las ballenas. Durante el avistamiento, deben mantener el motor apagado o en neutro.
MiAmbiente informó que investigará los hechos registrados en el video para determinar las responsabilidades de las personas involucradas y establecer las sanciones que correspondan.
La institución hizo un llamado a los operadores turísticos, capitanes, boteros y visitantes a cumplir estrictamente las normas de avistamiento responsable.
“Las normas de avistamiento responsable se cumplen. No hay excepciones”, advirtió el ministerio.
Las autoridades explicaron que estas disposiciones buscan proteger a las ballenas y sus crías, además de garantizar que la actividad turística pueda desarrollarse sin afectar a la fauna marina.
MiAmbiente también exhortó a la ciudadanía a colaborar con la protección de las ballenas y a reportar situaciones que puedan ponerlas en riesgo.
El llamado se produce en medio de los esfuerzos por promover un turismo de naturaleza responsable, que permita disfrutar de los recursos naturales del país sin alterar ni poner en peligro a las especies que habitan sus aguas.
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