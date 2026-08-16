MiAmbiente investiga incidente de bañista nadando junto a ballena

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció una investigación tras la difusión de un video en el que se observa a una persona nadando peligrosamente cerca de una ballena, mientras una embarcación permanece en las proximidades con los motores encendidos y equipos de sonido activos.

La institución calificó la situación como “inaceptable” y recordó que el avistamiento de ballenas debe realizarse exclusivamente desde las embarcaciones, bajo normas diseñadas para evitar alteraciones en el comportamiento de estos animales.

De acuerdo con MiAmbiente, está prohibido lanzarse al agua, nadar o acercarse a las ballenas durante los avistamientos. Además, las embarcaciones deben mantener una distancia mínima de 250 metros de los cetáceos.

Las autoridades también recalcaron que las embarcaciones no deben perseguir, rodear ni interrumpir el desplazamiento de las ballenas. Durante el avistamiento, deben mantener el motor apagado o en neutro.