Florencia Peña renuncia tras difundir falsa muerte del padre de Messi; Milei sale en defensa del astro

Una grave confusión generó revuelo en Argentina luego de que se difundiera erróneamente la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, durante una transmisión en vivo del programa El Show del Verano en la plataforma Luzu TV. El hecho ocurrió cuando la conductora y comediante Florencia Peña mencionó al aire una información no verificada, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó cuestionamientos sobre la responsabilidad en la difusión de noticias sin confirmar. Minutos después, la versión fue desmentida, aclarando que Jorge Messi no había fallecido y que se encontraba atravesando un cuadro de salud bajo supervisión médica. Posteriormente, la familia confirmó que el padre del astro argentino evoluciona favorablemente, aunque sin brindar detalles sobre su diagnóstico.

Florencia Peña pide disculpas tras grave error en televisión en vivo

Tras la polémica, Florencia Peña pidió disculpas públicas y aseguró que la información le fue entregada durante el vivo por la producción del programa, afirmando que confió en una supuesta verificación previa. “Estoy muy mortificada... me pidieron que lo diga”, expresó, visiblemente afectada, al tiempo que reconoció su participación en el error. El escándalo generó fuertes repercusiones en la industria de medios. Nicolás Occhiato, propietario de Luzu TV, tomó medidas internas, incluyendo la destitución de responsables de producción y la aceptación de la renuncia de Peña, quien decidió dar un paso al costado tras el episodio. La conductora también envió un mensaje público de disculpas a la familia Messi, manifestando su pesar por el impacto de la información difundida y reconociendo el daño causado por la viralización del hecho.

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