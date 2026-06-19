Florencia Peña renuncia tras difundir falsa muerte del padre de Messi; Milei sale en defensa del astro

Una grave confusión generó revuelo en Argentina luego de que se difundiera erróneamente la supuesta muerte de <b>Jorge Messi,</b> padre del futbolista <b>Lionel Messi</b>, durante una transmisión en vivo del programa <i>El Show del Verano</i> en la plataforma Luzu TV.El hecho ocurrió cuando la conductora y comediante <b>Florencia Peña</b> mencionó al aire una información no verificada, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó cuestionamientos sobre la responsabilidad en la difusión de noticias sin confirmar.Minutos después, la versión fue desmentida, aclarando que Jorge Messi no había fallecido y que se encontraba atravesando un cuadro de salud bajo supervisión médica. Posteriormente, la familia confirmó que el padre del astro argentino evoluciona favorablemente, aunque sin brindar detalles sobre su diagnóstico.