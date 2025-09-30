Griezmann alcanza su gol número 200 como jugador del Atlético de Madrid

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, marcó y alcanzó este martes su gol número 200 como rojiblanco, cifra conseguida en 454 encuentros con la elástica madrileña.

En el minuto 45, el francés aprovechó un pase de Julián Alvarez para batir al portero alemán y poner el 3-0 en el marcador ante el Eintracht de Francfort, en partido de la segunda jornada de la Liga de campeones.

Enseguida, la megafonía del estadio anunció el alcance del tanto y el nombre del futbolista, al que le fue entregada desde la banda una camiseta rojiblanca con la inscripción en la espalda de “Grizzi 200”, fue coreado en repetidas ocasiones desde la grada, a la que asistieron 59.401 espectadores, entre ellos unos 4.000 alemanes.

Griezmann igualó los 173 goles de Luis Aragonés como máximo anotador del club colchonero el 19 de diciembre de 2023 y superó esa cifra con 174 tantos el 10 de enero de 2024 ante el Real Madrid en la Supercopa de España disputada en Riad, para convertirse ese día en máximo goleador de la historia del Atlético. Este martes, ante el Eintracht, redondeó esa cantidad con 200 tantos