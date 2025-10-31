Guirassy sella la victoria 0-1 del Borussia Dortmund y escala en la Bundesliga

El <b>Borussia Dortmund se impuso este viernes por 0-1 al Augsburgo</b> gracias a un gol de <b>Serhou Guirassy</b> en el minuto 37 de un partido muy equilibrado y con poco fútbol.El Dortmund se encontró el gol de la victoria poco antes del descanso gracias a una jugada desafortunada de la defensa del Augsburgo, que, hasta ese momento, había logrado mantener a su rival lejos de su portería y había convertido el partido en una sucesión de duelos individuales.La jugada del gol la inició Waldemar Anton, que intentó meter un pase al área a Serhou Guirassy desde la mitad del campo. Matsima cortó el pase de Anton de cabeza, pero el balón pegó en el cuerpo de su compañero Massengo y cayó a los pies de Guirassy, que definió dentro del área.