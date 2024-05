“Me gustaría dar las gracias a todos los implicados. Es un gran honor y también un sueño firmar con el Barcelona, trabajar para este gran club. Tengo muchas ganas de empezar. Es un club increíble. Gané algunos títulos con el Bayern y me gustaría seguir ese camino con el Barcelona. Podemos conseguir muchas cosas juntos y eso es lo más importante”, fueron las primeras palabras del alemán como técnico del Barcelona en redes sociales.

El propio estratega es consiente de como se juega en el Barcelona y aseguró que su estilo de juego tiene mucha similitud con el famoso ‘ADN Barça’. “Desde que he llegado he comprobado que todo el mundo quiere a este club y hacen todo lo posible por tener éxito. La filosofía que tiene encaja perfectamente con la mía: presión de balón y fútbol ofensivo. Son los aspectos que me gustan”, dijo.