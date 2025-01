Previo a este duelo, el entrenador de los blaugranas, Hansi Flick, atendió a los medios de comunicación y las preguntas por la situación de Olmo y Pau no se hicieron esperar.

El alemán fue honesto con los presentes y afirmó que no se siente contento con la situación que esta viviendo el club al no poder contar con dos jugadores, uno de ellos crucial en el esquema de Flick.

“Si soy honesto, la situación no me alegra. Tampoco a los jugadores. Pero las cosas son como son y hay que aceptarlo. Tengo que entrenarles y cada uno debe hacer su trabajo. Tenemos confianza en el club. Soy optimista. No queda otra cosa que esperar”, lanzó el alemán previo al duelo por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.