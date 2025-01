¿Cómo se explica que el mejor jugador de la Copa América 2023 y el máximo asistidor de aquella edición del torneo no tiene cabida en un equipo? La verdad es que es una interrogante bastante difícil de responder .

Nadie dentro del equipo se ha pronunciado sobre cual es el actual estatus de James en el club y porque realmente no juega. Muchos rumores apuntan a que en los próximos días se podría dar la recisión de contrato entre ambas partes, sin embargo aún se mantiene registrado en la página oficial de LaLiga.

Con tan solo siete partidos disputados con el Rayo, este sería un nuevo revés en la carrera de James, pero no el primero. Desde su salida del Real Madrid en la temporada 2019-2020 es la sexta vez que sale por la puerta de atrás del equipo.

El propio futbolista reveló en una conversación con el futbolista de futsala, Ricardinho, que el español prefería tener en su plantel a jugadores más jóvenes que el colombiano. “El entrenador me dijo el primer día de la pretemporada ‘mira, ya tú estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con mucha fuerza, con mucha energía, que corra, así que búscate club’”, reveló en su momento el mediocampista de 33 años.

Este episodio lo obligó a migrar hacia Catar para fichar con el Al-Rayyan, lugar en el que estuvo tan solo dos años. En el país catarí ocurrió la misma historia con el colombiano, esta vez aludiendo una falta de adaptación. “La cultura catarí es muy difícil. Fue un país en el que me fue mucho más difícil adaptarme. En el fútbol, todo el mundo, al tomar el baño se quita toda la ropa. Me decían asustados que eso no se podía hacer”, señaló el colombiano anteriormente.