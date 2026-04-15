Joan Laporta: ‘El arbitraje contra el Atlético fue una vergüenza’

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, calificó de “vergüenza” el arbitraje llevado a cabo por el francés Clément Turpin en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, que supuso la eliminación del conjunto azulgrana.

“El arbitraje, tanto sobre el terreno de juego como desde el VAR, fue una vergüenza. Lo que ocurrió no es admisible, y menos aún que vuelva a repetirse. Las decisiones tomadas perjudicaron gravemente los intereses del Barça. Es algo intolerable”, señaló Laporta a su llegada al Real Club Tenis de Barcelona-1899.

El presidente del club catalán, que tenía programado un almuerzo coincidiendo con la disputa del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, enumeró una a una las acciones que, a su juicio, perjudicaron al Barcelona y le indignaron “como ‘culer’”.

“Nos expulsaron a un jugador en una acción en la que Kounde podía llegar perfectamente al balón; no era el último hombre. El árbitro señaló amarilla, que era lo que correspondía, pero el VAR le hizo rectificar en otra decisión equivocada”, empezó a enumerar sobre la expulsión de Eric García.

“El gol de Ferran Torres era válido, el penalti sobre Dani Olmo era claro, y la acción sobre Fermín, valoradla como queráis, pero es intolerable. Le abrieron completamente el labio superior y tuvo que ser atendido y suturado, sufriendo muchísimo, y ni siquiera se señaló falta ni se mostró tarjeta. No es admisible”, añadió.

Asimismo, aunque no se olvidó de felicitar al Atlético de Madrid por su pase a semifinales, Laporta confirmó que el presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, le ha trasladado que el club catalán volverá a hacer “una queja formal” a la UEFA, después de que la primera fuese desestimada por “inadmisible”.

Visiblemente enfadado, Laporta, que tomará posesión del cargo el 1 de julio, calificó de “sinvergüenzas” a todos aquellos que aún sostienen que los árbitros favorecen al Barcelona, e insistió en concentrarse en LaLiga para acabar de sentenciar un campeonato en el que aventajan en nueve puntos al Real Madrid.

“La verdad es que, si conseguimos ganar esta Liga, sería una competición muy trabajada. Y, sumada a la del año pasado, serían dos Ligas consecutivas. Ahora tenemos que centrarnos en eso. No será fácil, porque no hay nada decidido, pero el equipo está cada vez mejor. De momento, contamos con una ventaja de nueve puntos respecto al segundo y esperamos mantener esta dinámica”, concluyó.