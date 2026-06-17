José Luis Rodríguez: ‘Fuimos superiores a Ghana, pero ellos fueron contundentes’

La derrota de Panamá por 1-0 frente a Ghana en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó un ambiente de frustración en el vestuario canalero.

Uno de los jugadores que dio la cara tras el encuentro fue el mediocampista José Luis Rodríguez, quien lamentó el resultado y ofreció disculpas a la afición panameña por no haber podido concretar una actuación que, a su juicio, merecía un desenlace distinto.

El encuentro, disputado en el estadio de Toronto y correspondiente al Grupo L, se definió en los minutos extras luego del tiempo reglamentario, cuando Ghana aprovechó una oportunidad para quedarse con los tres puntos.

Rodríguez reconoció que el equipo quedó golpeado por la forma en que se produjo la derrota.

“Sinceramente, con el partido que estábamos haciendo no podemos dejar tan descuidada la zona defensiva. Ya faltaban dos minutos para que acabara el partido y la verdad es un poco triste”, señaló.

El jugador consideró que Panamá fue superior durante gran parte del compromiso, aunque admitió que el rival logró equilibrar las acciones en el segundo tiempo.

“Ellos tienen jugadores buenos, también juegan al fútbol. Obviamente iban a salir a contrarrestarnos. Es verdad que nos quitaron un poquito la pelota, pero aun así siento que fuimos mejores que ellos. Al final es contundencia y ellos llegaron y nos marcaron”, expresó.

A pesar del resultado adverso, Rodríguez destacó el rendimiento colectivo de la selección y afirmó que el equipo mostró un nivel competitivo que debe servir de base para los próximos encuentros.

“Creo que todos deberíamos saber que hemos mejorado mucho. El partido que hicimos fue un partido brutal. Línea por línea siento que el equipo estaba compitiendo y metiendo. Pero al final es resultado y de nada vale hacer un gran partido si terminas perdiéndolo de esta manera”, comentó.

El futbolista también admitió que la derrota generó sentimientos de tristeza, dolor y rabia entre los integrantes del plantel.

“Sabes que fuiste superior al rival y pierdes el partido así, en una jugada cuando faltaba un minuto para acabar. Creo que todos estamos igual que los aficionados: tristes, con dolor y con rabia. Ahora toca seguir”, manifestó.

Con la mirada puesta en el próximo compromiso ante Croacia, Rodríguez aseguró que Panamá mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.