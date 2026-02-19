Kadir Barría hace historia con Botafogo: El récord de precocidad que rompió en la Copa Libertadores 2026

Kadir Barría continúa haciendo su propia historia en los terrenos de juego. El futbolista panameño sigue viendo minutos importantes con el Botafogo, esta vez lo hizo en la Copa Libertadores, el torneo más importante a nivel de clubes en América.

Ante el Nacional Potosí, Barría se convirtió en el futbolista panameño más joven en jugar en la Copa Libertadores, con apenas 18 años y siete meses. Esto lo logró tras entrar a los 57 minutos del segundo tiempo en la derrota 1-0 ante el club boliviano por el duelo de ida de la segunda fase del certamen.

El juvenil sigue siendo tomado en cuenta por el técnico argentino, Martín Anselmi quien aún no termina por darle a la tecla en cuanto al funcionamiento del equipo. Encadenan seis derrotas consecutivas en todas las competencias y su último triunfo data el pasado 29 de enero cuando le ganaron 4-0 al Cruzeiro.

Justamente ante los bolivianos, se vio a un Botafogo sin una idea clara de juego y carente de oportunidades en ofensiva. Barría tuvo pocas oportunidades ofensivas, pero lo importante es que sus compañeros siempre estuvieron intentando conectar con él. Incluso todos los balones aéreos fueron en dirección de Barría, quien varias veces tuvo que luchar con ambos zagueros del Nacional Potosí.

En cuanto a Barría, este fue su primer partido en este campeonato internacional. En este 2026 ya vio minutos en la Serie A, así como también en el Campeonato Carioca. Suma en total 173 minutos repartidos en cuatro compromisos. De estos, ha salido de titular en dos de ellos. Aún no se ha estrenado como goleador con el Botafogo este año, pero será cuestión de tiempo para que tenga su primer grito de gol.

Si el rendimiento de Barría es elevado de aquí al mes de marzo, podría entrar en la lista de Thomas Christiansen para los dos duelos amistosos de Panamá contra Sudáfrica, los cuales se van a disputar el 27 y 31 respectivamente.