Kylian Mbappé es baja con el Real Madrid y se pierde la Supercopa de España

El Real Madrid completó su segundo y último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, con la ausencia del francés Kylian Mbappé, que no se pudo probar con el grupo y es baja en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

El esguince de rodilla que sufrió Mbappé en el entrenamiento abierto del Real Madrid ante su afición el pasado 30 de diciembre, le deja fuera del derbi madrileño de semifinales de la Supercopa de España. Tras perderse el primer partido de 2026, ante el Real Betis en LaLiga, el delantero francés no pudo ejercitarse el martes y se queda en la capital de España para continuar con la recuperación.

En caso de que su evolución fuese positiva y el Real Madrid accediese a la final de la Supercopa de España, que se disputa el domingo en el estadio rey Abdullah de Yeda, Mbappé viajaría el viernes a Arabia Saudí para sumarse a la concentración madridista.