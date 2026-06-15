La ‘broma’ en el Mundial 2026 que le costó el trabajo: funcionario mexicano renuncia tras escándalo viral

Lo que para algunos fue una simple “broma” terminó convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos que ha dejado el Mundial 2026 fuera de las canchas.

Un funcionario mexicano perdió su cargo y quedó en el centro de una ola de críticas internacionales luego de que un gesto considerado racista hacia una influencer surcoreana se hiciera viral en redes sociales.

El hecho ocurrió en el Estadio de Guadalajara, durante el partido de la selección de Corea del Sur.

Una creadora de contenido coreana con más de medio millón de seguidores grabó y publicó en sus plataformas el momento en que un hombre realiza un gesto ofensivo mientras ella registraba el ambiente mundialista.

En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y desató una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios de distintos países condenaron el comportamiento y exigieron una respuesta de las autoridades y de las organizaciones a las que pertenecía el implicado.

El protagonista de la polémica fue Ulises Bernal, quien hasta entonces se desempeñaba como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Jalisco.

Ante la presión pública y el rechazo generado por el incidente, el funcionario publicó un video ofreciendo una disculpa pública.

“Quiero ofrecer una disculpa pública a Innocad, la extranjera coreana que se vio afectada por un gesto inapropiado que realicé en días pasados... También a la comunidad coreana, a la comunidad extranjera y a los mexicanos que no se sienten representados por este actuar”, expresó Bernal en su mensaje.

Visiblemente afectado, aseguró estar arrepentido y reconoció que deberá asumir las consecuencias de sus actos.

Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes para contener la controversia. Horas después, anunció su renuncia al cargo y pidió que la institución que encabezaba no fuera vinculada con su comportamiento.

“Quiero deslindar a la institución de estos hechos. Esto es algo que solamente es a título personal y asumiré las consecuencias como debe de ser”, señaló.

El caso ha reabierto el debate sobre el impacto de las redes sociales y la tolerancia cero frente a actitudes discriminatorias en eventos internacionales.

Lo ocurrido en Guadalajara demuestra cómo una acción de apenas unos segundos puede tener repercusiones permanentes en la vida pública y profesional de una persona.

Mientras el Mundial 2026 reúne a millones de aficionados de diferentes culturas y nacionalidades, el episodio también deja una lección que se ha repetido en las plataformas digitales: el racismo ya no se tolera, ni dentro ni fuera de los estadios.

Una “broma” que parecía pasar desapercibida terminó dando la vuelta al mundo y costándole a su protagonista el trabajo y una reputación construida durante años.