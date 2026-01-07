La Copa Nestlé ¡Que rico! se prepara para su segunda edición

La Copa Nestlé ¡Que rico! se prepara para su estreno en su segunda edición 2026, en la que más de 50 equipos se alistan para demostrar su talento.

Más de 1000 niños y niñas disputarán este certamen el cual se llevará a cabo en el Costa del Este Sports Center del 24 de enero al 1 de marzo.

Durante cinco fines de semana, los chicos estarán viéndose las caras para intentar llegar a la máxima gloria. El torneo se jugará con categorías sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 y sub-17 en su rama masculina, mientras que en la femenina estarán las categorías sub-10, sub-12 y sub-14.

Habrán dos grupos por categoría, en la que clasificarán los dos mejores de cada grupo a las semifinales.

Rodrigo Romera, gerente general de Nestlé, señaló la importancia de este torneo para ellos y lo especial que será este torneo en un año importante para la selección de Panamá en la que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Es bonito ver que, después de un año, estar aquí cumpliendo con lo que nos propusimos el año pasado. Es especial este año porque Panamá jugará el Mundial. Habrá mucha emoción en los niños jugando en la cancha haciendo cosas saludables y esto es lo que queremos como empresa, apostar por estos valores”.

“Es lindo poder apoyar el deporte, realizando nuevamente un evento sin precedente. El año pasado fue un espectáculo y no tengo duda que este año será igual. Más de 1000 niños han sido beneficiados con este torneo. Queremos que más niños en Panamá tengan un mejor futuro”, expresó.

Por otra parte, Sandra Jiménez, directora de negocios culinarios de Nestlé en Centroamérica destacó que “lo que nosotros queremos es hacer una alianza con el deporte. La nutrición es importante, pero tiene que ir de la mano con el deporte. Estamos trabajando de la mano con las alcaldías de Panamá y San Miguelito para que sigan trabajando esa infraestructura para los niños”.

Felipe Borowsky, asesor técnico de la Copa Nestlé ¡Que Rico! puntualizó que “es una alegría ver a tantas familias reunidas para este torneo. Nuestro objetivo es que cada participante se divierta. Queremos que tengan esa experiencia como de un futbolista profesional con entrevistas post partidos y demás”.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) dará su aporte al otorgar becas en licencia de entrenadores para los mejores instructores del torneo.