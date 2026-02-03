La FIFA planea el regreso de Rusia: Todo lo que se sabe sobre el fin del veto

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa “no ha conseguido nada” y que, por el momento, hay que hacerlo en las categorías inferiores.

Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.

“Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores”, dijo Infantino este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky.