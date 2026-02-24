LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito: El equipo panameño ultima detalles para la vuelta de la Copa de Campeones

El Sporting San Miguelito se prepara para un ‘asalto’ que puede marcar un hito importante en su historia. La Academia, ya instalada en Estados Unidos, se prepara para enfrentar al LA Galaxy para el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Los dirigidos por César Aguilar arribaron el pasado lunes 23 de febrero a California, Estados Unidos para seguir entrenándose de cara a este importante duelo en el que buscarán dar la sorpresa y dejar al seis veces campeón de la Major League Soccer (MLS).

La Academia viajó con todos sus jugadores disponibles de cara a este compromiso, sin embargo los locales tendrán la baja de uno de los atacantes que jugó el duelo de ida en Penonomé. Estamos hablando de Christian Ramírez, quien reincidió contrato con el equipo californiano días después de haber jugado contra el Sporting San Miguelito.

Es tan importante este partido para los académicos que desde la disputa de la ida, inmediatamente comenzaron los preparativos para este compromiso. Incluso solicitaron a la LPF el aplazamiento de su partido contra el Universitario, el cual debió disputarse el pasado sábado 21 de febrero.

Mientras que el Galaxy, vienen de empatar 1-1 contra el New York City FC en el estreno de la MLS. Se espera que ante el Sporting repitan jugadores que fueron importantes en la ida como Joseph Paintsil, Marco Reus, Gabriel Pec o Maya Yoshida.

Del lado del Sporting, la presencia de futbolistas como Rodrigo Tello, Ángel James, Héctor Hurtado, Gustavo Herrera, José Calderón o Sergio Ramírez podrían darle una esperanza a los aficionados de La Academia ante uno de los equipos más laureados de Estados Unidos.

Más allá de la preparación y de como llegar cada equipo, los locales parten con una mínima ventaja en el global, ya que lograron marcar en territorio visitante. Esto significa que el Sporting San Miguelito está obligado a marcar como mínimo un gol para intentar ganar la serie o forzar la tanda de penales.

El partido entre el LA Galaxy y el Sporting San Miguelito se disputará este miércoles 25 de febrero en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, Estados Unidos a las 11:00 p.m. (hora local).