La tensión entre Irán y Estados Unidos se traslada al Mundial 2026

La fiesta del fútbol aún no comienza oficialmente y el Mundial 2026 ya enfrenta una de sus primeras grandes crisis.

La participación de Irán en el torneo se ha visto envuelta en una fuerte polémica después de que autoridades deportivas de ese país advirtieran que la selección podría retirarse de los encuentros si en los estadios se producen manifestaciones o consignas políticas en su contra.

El conflicto surge en medio de la delicada relación entre Irán y Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial junto a México y Canadá.

Las tensiones geopolíticas entre ambas naciones han trasladado la preocupación al ámbito deportivo, donde las autoridades iraníes temen que el torneo se convierta en un escenario para protestas.

Irán amenaza con abandonar los partidos

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la federación de su país ya informó a la FIFA sobre la postura que adoptaría la selección en caso de registrarse manifestaciones políticas durante los encuentros.

“Hemos informado a FIFA de que los miembros de la selección abandonarían el partido tan pronto como escucháramos consignas políticas en los estadios”, declaró Donyamali al portal iraní Varzesh3.

La advertencia ha generado un intenso debate a nivel internacional, ya que una eventual retirada en pleno partido provocaría un hecho sin precedentes en la historia reciente de las Copas del Mundo.

Denuncian bloqueo de entradas para aficionados iraníes

La amenaza llega apenas días después de que la Federación de Fútbol de Irán denunciara supuestas dificultades relacionadas con el acceso a las entradas asignadas por la FIFA para sus aficionados, una situación que, según medios locales, ha incrementado el malestar entre las autoridades deportivas del país.

Aunque la FIFA no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones, el tema añade un nuevo ingrediente de tensión a un torneo que ya se desarrolla bajo un complejo contexto internacional.