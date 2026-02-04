Lamine Yamal rompe el sistema en el Barça: De joven promesa a pesadilla de Europa

Con apenas 18 años, Lamine Yamal se ha puesto prácticamente al Barcelona en sus espaldas. Por supuesto que jugadores como Pedri, Raphinha o Joan García han sostenido al equipo en momentos difíciles, pero lo que hace el extremo en la banda izquierda no es de este planeta.

En estos momentos existe un debate muy fuerte sobre si Yamal ya es una realidad, un jugador contrastado al que hay que darle más responsabilidades en el equipo siendo tan joven o es todavía una joven promesa al que hay que irlo soltando poco a poco. Son opiniones divididas, pero lo que si es cierto es que los números esta temporada del español van en ascenso.

En el último partido disputado ante el Albacete, Yamal volvió a dejar en claro la calidad que tiene dentro del campo y no estamos hablando solo de anotaciones, sino de lo que es capaz de realizas desde el costado izquierdo con constantes caracoleos y jugadas de lujo.

Suyo fue uno de los dos tantos sobre el equipo de la segunda división cuando se vieron las caras por los cuartos de final de la Copa del Rey. No se mostró indiferente ante los rivales, quienes constantemente le intentaron robar el esférico sin tener éxito.

Si nos fijamos en los números del propio español, son para tener en claro que el Barcelona tiene una joya en bruto en estos momentos. En los 10 partidos que ha jugado el Barcelona en este inicio del 2026, tan solo se perdió el duelo contra el Slavia Praga en la UEFA Champions League. De ahí entonces ha jugado prácticamente todo.

De estos nueve compromisos, ha completado los 90 minutos en seis partidos, contribuyendo en siete anotaciones (cinco goles y dos asistencias). Números que ponen en evidencia aún más la calidad que tiene el primer equipo blaugrana y que no debe permitirse dejar ir.

Si nos vamos un poco más allá, la temporada 2025-2026 está a ser llamada como la mayor goleadora para él. En 29 partidos ya ha roto las redes en 14 ocasiones, por las 18 dianas que convirtió la campaña anterior, esto con una diferencia de 26 encuentros.

En cuanto a las asistencias, aún esta lejos de superar los 21 pases a gol entregados, pero las 12 que lleva hasta el momento son gratificantes para lo que es un jugador de apenas 18 años.

Sus problemas en el pubis han quedado prácticamente en el pasado y a pesar de ser tan joven, empieza a tener el rodaje de un jugador ya contrastado. En 23 partidos con el equipo, en 17 encuentros ha completado los 90 minutos. Si tomamos en cuenta los números a nivel de equipo, Yamal es el segundo máximo artillero con 14 tantos, tan solo a dos de Ferran Torres, quien ha dado un paso importante relegando en varias ocasiones a Robert Lewandowski al banquillo.

En las asistencias, es uno de los máximos pasadores, junto con Marcus Rashford con 13 en los 29 partidos que ha jugado el español. Aunque no sea un delantero centro, Yamal ha demostrado desde la banda que también tiene ese olfato goleador, siendo determinante en muchas ocasiones.

Otro de los números a tomar en cuenta es que el internacional con la selección de España logró una marca que el último en lograrlo fue el propio Lionel Messi. El nuevo ‘10’ del Barcelona lleva al hilo cuatro partidos anotando en tres competiciones distintas.

Anotó en el 3-0 contra el Real Oviedo en LaLiga, le marcó y asistió al Copenhague en la Champions League, volvió a romper las redes en el torneo liguero ante el Elche y por último goleó al Albacete por la Copa del Rey.

Compañeros, directivos y el propio entrenador han reconocido públicamente la calidad de Yamal ante rivales y escenarios difíciles. “Lamine es un genio”, llegó a decir Joan Laporta, presidente del club luego de la victoria ante el Albacete.

“Estamos contentos, está disfrutando. Está bien. Vuelve a tener esa chispa. Que él disfrute, es bueno para nosotros”, expuso Deco. Mientras que Gerard Martín agregó que “es un jugador top mundial”, tras el compromiso copero.

En definitiva, la calidad de Yamal podría estar fuera de discusión. Tiene margen de mejora, apenas tiene 18 años y su carrera apenas está empezando, pero sus números empiezan a ser descomunales para su corta edad.